Новосибирцы охотно пользуются кэшбэком

Более 70% опрошенных новосибирцев пользуются картой с кэшбэком. Это самый высокий показательно по стране – даже выше, чем в Москве. К таким выводам пришли эксперты АО «Райффайзенбанк», проведя опрос среди жителей крупных городов. Чаще всего это люди в возрасте 26-35 лет со средним и высоким достатком. В группе с доходом свыше 90 тыс. рублей в месяц кэшбэк получают 90% опрошенных, тогда как при доходе до 30 тыс. рублей в месяц — только 58%.

Отмечается, что в Новосибирске всего 20% от всех опрошенных заявили, что не пользуются картой с кэшбэком. Главная причина — 42% ответов — непрозрачные условия по карте. Еще 14% признались, что просто не знают о таком банковском продукте. Наименее осведомлены о существовании карт с кэшбэком опрошенные в Уфе, Ростове, Нижнем Новгороде и Омске. Лучше всего с кэшбэком знакомы жители Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Достаточно большая доля (почти треть) опрошенных не пользуется картой с кэшбэком по другим причинам. Обычно это отсутствие услуги на зарплатной карте, нежелание оформлять новый продукт и разбираться в его условиях.

— Банковской картой люди пользуются ежедневно, оплачивая покупки по несколько раз в день. Это продукт для повседневной жизни. Поэтому он должен быть максимально простым, понятным и удобным. Кэшбек постепенно также становится привычным приятным бонусом, который делает безналичную оплату выгоднее. Сегодня у клиентов есть ожидания, что бонусные программы должны быть прозрачными и легкими, — пояснила директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Эльвира Емец.

Согласно опросу, почти 13% опрошенных ранее пользовались картой с кэшбэком, однако отказались от нее. Главными причинами стали отсутствие нужных категорий и слишком большое количество условий для начисления кэшбэка.

Среди тех, кто пользуется картой с кэшбэком, 87% заявили, что, в целом, понимают условия своих программ лояльности. Однако некоторые опрошенные (8%) жалуются на большое количество ограничений и условия мелким шрифтом. Остальные заявили, что уже не пытаются разобраться в условиях, на которых им начисляется кэшбэк или бонусные баллы.

Большинство новосибирцев использует одну карту с кэшбэком — так ответили 67% опрошенных. Это наиболее характерно для молодых людей с низким достатком, показало исследование. Опрошенные с более высоким уровнем дохода предпочитают иметь несколько карт и использовать их для разных категорий расходов.

32% горожан используют 2-3 карты с кэшбэком и расплачиваются ими в разных категориях, чтобы увеличить бонусы. Чаще всего больше несколько карт открывают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.

Наибольший кэшбэк респонденты получают в категориях «продукты питания». При этом женщины больше тратят магазинах одежды и ресторанах, а главные расходы мужчин — это гаджеты и АЗС.

Большинство опрошенных в Новосибирске — 26% — не совершают дополнительных покупок, чтобы получить больше бонусов. Но 19% поступают так практически всегда, а 23% — только тогда, когда копят на что-то. Поэтому все-таки больше тех, кто стремится увеличить свой кэшбек.

Однако семьи с детьми значимо чаще совершают дополнительные покупки для увеличения количества бонусов, когда копят на что-то.

Опрос проводился в феврале 2019 года. В исследовании приняли участие более 2600 россиян старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и других крупных городов.

Фото предоставлено пресс-службой банка