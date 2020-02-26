Реализация программы АО «РЭС» позволила снизить аварийность в сетях

Учитывая актуальность проблемы незаконного потребления электроэнергии, в АО «РЭС» была утверждена долгосрочная комплексная программа мероприятий по работе с потерями электрической энергии. Только в 2019 году в ходе ее выполнения на территории Новосибирской области:

Общий эффект от реализации программы АО «РЭС» за 2017-2019 годы оценивается более чем в 1,4 млрд кВт*ч, что позволило Обществу выполнить поставленные задачи, в т.ч. значительно увеличить объем инвестиционных вложений в электрические сети и снизить показатели аварийности.

Достижение подобных результатов, безусловно, отражается и на потребителях. Выявление и пресечение фактов хищения электроэнергии позволяет снизить нагрузку на электрические сети до расчетного уровня, что в итоге оказывает положительное влияние на качество поставляемой потребителям электроэнергии.

Поэтому АО «РЭС» непременно продолжит реализацию комплексной программы и призывает всех жителей Новосибирской области проявить сознательность, сообщив об известных фактах незаконного потребления электроэнергии любым удобным способом:

по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

через WhatsApp и Viber на номер +7–913–375–25–75

Фото предоставлено пресс-службой компании