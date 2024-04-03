Новосибирцы переходят на правильные перекусы

Объемы продаж развесных не шоколадных конфет в Новосибирске в 2023 году сократились на 9%, но если отдельно рассмотреть продажи только в розничных сетях, то их динамика выросла на 6%. Для сравнения: в сетях Новокузнецка объемы продаж выросли на 3%, в Омске — на 2%, в Бийске — на 1%, в Томске и Кемерове продажи остались на том же уровне, что и в 2022 году, а в Иркутске сократились на 1%. На российском рынке общее падение продаж составило -7%, в сетях — -2%, рассказала Infopro54 руководитель направления по работе с ритейлерами Сибири и Дальнего востока NielsenIQ Мария Гаранина.

В стоимостном выражении в целом по рынку в Новосибирске зафиксировано сокращение продаж на 2%, в сетях положительная динамика — +13%. В Барнауле в сетях — -6%, Улад-Удэ — -4%, Кемерове и Омске — -2%, в Бийске — 0%, в Новокузнецке — рост на +3%. Впрочем, эксперты NielsenIQ динамику с приростом до +4% относят к стагнации, так как напоминают, что нужно учитывать инфляцию.

По Сибири в целом по рынку сокращение продаж не шоколадных конфет на развес по итогам 2023 года составило 5%, в канале современной розницы — рост на 5%. По России отрицательная динамика: -7% и -5% соответственно.

— Тренды с российского рынка в Сибирь приходят с небольшим запозданием, поэтому не исключено, что продажи на развес не шоколадных конфет и в регионах Сибири в 2024 году станут отрицательными. Как в объемах, так и в денежном выражении, — поясняет Мария Гаранина.

Продажи шоколадных конфет замедляются еще сильнее. В Новосибирске их продажи в целом по рынку в объемах сократились на 2%, в сетях на выросли на 3%. В Красноярске, Барнауле, Новокузнецке выросли на 2%, в Кемерове упали на 3%. В целом по Сибири по рынку продажи сократились на 6%, в сетях выросли на 3%. По России наблюдалось падение на 6% и 4% соответственно.

В стоимостном выражении в сетях Сибири в 2023 году наблюдался небольшой рост продаж шоколадных конфет, по России в целом — тоже отрицательная динамика.

Как пояснили Infopro54 в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», за январь-февраль 2024 года, по сравнению с январем-февралем 2023-го, в Новосибирской области цена на шоколад и его продажи выросли.

Шоколадная плитка: средний чек — 298 рублей, на 15% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 3%.

Шоколадные конфеты: средний чек — 310 рублей, на 13% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 4%.

Коробка шоколадных конфет: средний чек — 599 рублей, на 11% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 5%.

Эксперты «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» отмечают: спрос на шоколадную продукцию незначительно подрос с общим увеличением продаж кондитерских изделий. В преддверии гендерных праздников и ко Дню влюбленных интерес к этой категории поддерживает также акцент потребителей на традиционных подарках, которые идут в дополнение к букету цветов.

— Средний чек на шоколад и конфеты растет в том числе за счет ценового фактора, на фоне роста затрат производителей в части какао-бобового сырья во всем мире. Однако связанных с тем заметных колебаний спроса не наблюдается благодаря достаточности товарных запасов в оптово-розничном звене, — пояснили в компании.

По данным NielsenIQ, в 2023 году в Сибири серьезно упали продажи печенья: -11% в натуральном выражении и в стоимостном — -7%, тотал-рынок (Общий объем целевого рынка. — Ред.) в Сибири в натуральном выражении сократился на 15%, в стоимостном — на 13%.

— Не исключено, что потребители переходят на более правильные перекусы. Вместо тех же конфет приобретают к чаю батончики, зефир или пастилу. К примеру, судя по статистике, по всем рынкам и категориям в 2023 году выросли продажи зефира и пастилы, как упакованных, так и на развес, — комментирует Мария Гаранина. — Причем речь идет о росте продаж как в объемах, так и в стоимостном выражении. Также мы наблюдаем рост продаж традиционных вафель — по всем категориям.

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