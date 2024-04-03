В мэрии рассказали об увеличении пассажироперевозок в Новосибирском метро

Мэрия Новосибирска сообщила об увеличении пассажиропотока в метро.

По итогам первого квартала 2024 года, метрополитен перевез более 20,2 миллионов пассажиров, что на 3,4% больше, чем в прошлом году.

В 2023 году пассажироперевозки выросли по сравнению с предыдущим годом и составили более 84,5 миллионов пассажиров.

Увеличение потока пассажиров может быть связано с началом ремонта на двух мостах. Димитровский мост будет ремонтироваться в течение 2 лет. Также в настоящее время проводится ремонт на Октябрьском мосту.

Возможно водители не рискнули терять время в пробках на мостах и пересели с машин на метро.

Ранее редакция сообщала о том, что сообщения с предложением совершить теракт в метро приходят жителям Новосибирска.