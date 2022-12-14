Пожары в лесах области будут тушить специализированные самолеты-танкеры

— Сегодня можно вести речь о тушении лесных пожаров исключительно с помощью самолетов ТВС-2МС с двигателем Honeywell. Эти самолеты сертифицированы. Их изготовлено 14 штук, 4 машины находятся в эксплуатации в институте, — сообщил на пресс-конференции директор ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») Владимир Барсук. — Когда мы говорили о тушении пожаров, то говорили об этих машинах.

— Мы 2 недели назад закончили летные испытания самолета ТВС-2МС в виде танкера по тушению лесных пожаров. Мы изготовили банк для воды емкостью 2000 литров, установили его на самолете и провели сбросы. Пока все получилось удачно, поэтому сейчас мы готовим около 4-5 комплектов для оснащения самолетов ТВС-2МС этими пожарными системами, — пояснил Барсуков.

Напомним, в ноябре глава министерства природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин сообщил на оперативном совещании в правительстве о том, что регион намерен нарастить парк техники, включая авиационную, для борьбы с лесными пожарами.

По его словам. основное преимущество ТВС-2МС при тушении пожаров и использовании этих емкостей — низкая скорость слива воды. Самолет позволяет сбрасывать воду на очаг возгорания на скорости 70-80 км. Это приводит к тому, что вода не распыляется, а с высокой точностью попадает на нужный участок.

— Надеемся, что в лесопожарный период 2023 года эти самолеты будут в виде лидерных образцов испытаны на территории нашего региона, — говорит Владимир Барсук. — В советское время на базе Ан-2 были выпущены около 40 танкеров: 3 типа самолета и самолет-наблюдатель, который высаживал десантников для наблюдения и управления за тушением лесных пожаров. Они были самыми эффективными средствами борьбы с пожарами в период СССР. У нас задача: провести исследовательские работы, определить эффективность наших танкеров и сделать выводы.

Кроме того, в институте готовятся к испытанию двигателя, который заменит американский Honeywell.

— Ждем на летные испытания двигатель ВК-800 (Разработан компанией «Климов». — Ред.). Если все получится, то на следующий год у нас будет информация о его работоспособности и перспективах. Также ожидаем появления двигателя ВК-1600 (Разработан «Авиастроительной корпорацией». — Ред.), — поясняет Барсук. — В зависимости от того, какой двигатель появится, будем прорабатывать варианты самолета ТВС-2МС с импортозамещенным двигателем.

Первый испытательный полет самолета ТВС-2МС с водосливным устройством прошел в марте 2022 года. В ходе испытаний была выполнена практическая отработка сброса 800 литров воды с высоты 20 метров.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске проходят испытания электродвигателя для авиации.