Новосибирцы поделились списками антикризисных закупок

В последние дни каждый четвертый россиянин, ожидая повышения цен и исчезновения из магазинов некоторых товаров, делал покупки впрок, и жители Новосибирска не стали исключением. Чаще всего сибиряки запасаются бакалеей.

По данным сервиса SuperJob, опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкций, закупки «на будущее» в последние дни делали 26% новосибирцев. Напротив, 74% не покупали ничего впрок. Чаще всего респонденты объясняют это нежеланием поддаваться панике: «Еще коронавирусную гречку не доели».

Закупать товары в кризисной ситуации больше всего свойственно респондентам старше 45 лет (29%). Реже всего так поступают горожане с доходом свыше 80 тыс. руб. (20%).

Чаще всего выбирали крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею — 48% опрошенных купили эти товары. Бытовой химией запаслись 14%, предметами личной гигиены — 15%, всеми привычными продуктами — 11%. Каждый десятый (11%) купил лекарства. В том, что покупали впрок все подряд, признались 8% респондентов. По 5% закупили консервы и товары для животных, 4% обновили одежду и обувь, по 3% сходили в магазин за электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой.

Скупать в панике все подряд и заготавливать впрок все привычные семье продукты больше свойственно мужчинам в Новосибирске: они сообщали об этом вдвое чаще женщин. Женщины города чаще покупают бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для животных. Тех, кто запасает автозапчасти и расходные материалы для авто, больше среди представителей сильного пола, а тех, кто сделал «заначку» косметики, — среди женщин.