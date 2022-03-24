Банк «Левобережный» вошел в список уполномоченных банков, участвующих в госпрограммах льготного кредитования МСП

Данные программы дают возможность получить кредиты на пополнение оборотного капитала и инвестиционные цели, а также рефинансировать ранее полученные кредиты по льготной ставке. Специальные условия для компаний малого и среднего бизнеса будут действовать в течение всего периода реализации программ.

Получить подробную информацию и подать заявку можно на сайте банка, в ОНЛАЙН-офисе, любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО), а также по телефону 8-800-3333-555.

Добавим, что программы льготного кредитования субъектов МСП разработаны Банком России и Правительством РФ с целью поддержки малого и среднего бизнеса. Общий лимит фондирования банков по этим программам составляет 675 млрд рублей.

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