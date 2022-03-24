Мэр Новосибирска не в курсе почему изъяли документы у заказчика и подрядчика станции метро «Спортивная»

На еженедельной пресс-конференции у главы Новосибирска Анатолия Локтя журналисты поинтересовались с чем связаны следственные действия в муниципальном предприятии «Метро МИР» и в компании подрядчика станции метро «Спортивная» — ООО «СпецТрансСтрой», которые прошли 14 марта. Сотрудники компании подтверждали обыски и выемку документов.

— Эти вопросы нужно задавать тем, кто проводил эту работу (изымал документы). На сегодняшний день строительство станции метро продолжается. Никаких задержек и сбоев в работе нет. За этим мы очень внимательно следим, — подчеркнул мэр.

Гендиректором «Метро МИР» (ранее МУП УЗСПТС) является Александр Мысик. ООО «СпецТрансСтрой» (ранее ООО СК «Градопроект») также строит дорогу под дамбой Октябрьского моста и переход с тоннелем в районе ледового дворца спорта. Информационно-аналитическое агентство ЦДЖ не исключает, что поводом для претензий силовиков стал контракт по строительству дорог к новой арене. Речь идет о контрактах на реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус» (736 млн и 455 млн руб).

«СпецТрансСтрой» также ведет строительство эстакады и подходов к ней на автомобильной дороге «Барышево-Орловка-Кольцово», строит продолжение дороги по улице Мясниковой, которая соединит улицы Гребенщикова, Тюленина и Фадеева, а также выиграл тендер на строительство трамвайных путей до нового автовокзала.

Учредителями компании являются Сергей Дмуха (51%), муниципальное предприятие «Метро МиР» (25%) и ООО «Сибирский поликомпозит» (24%).

Напомним, в конце прошлого года следственные действия проходили в департаменте имущества мэрии Новосибирска.