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Новосибирцы пойдут под суд за афёру с «Пушкинскими картами» на 22,5 млн рублей

  • 10/07/2025, 12:30
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирцы пойдут под суд за афёру с «Пушкинскими картами» на 22,5 млн рублей
Они продавали билеты на несуществующие экскурсионные программы

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, ФСБ и Росгвардии раскрыли мошенническую схему с программой «Пушкинская карта». За продажу билетов на несуществующие экскурсии будут троих жителей Новосибирска.

По версии следствия, в 2022 году они зарегистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ». Аферисты анонсировали экскурсионные программы стоимостью около 4 тысяч рублей, которые фактически не проводились.

 — Билеты приобретались за счет «Пушкинских карт», в том числе оформленных на несуществующих граждан. Полученные деньги аферисты тратили на личные нужды. Кроме того, для легализации криминальных доходов обвиняемые совершили ряд финансовых операций и других сделок, — сообщила Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые похитили из бюджета почти 22,5 млн рублей.

В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее представители Минкульта региона сообщали, что по «Пушкинской карте» в Новосибирской области работают 213 организаций, среди которых 157 — муниципальных учреждений. С 2021 по 2023 годы участниками этой программы стали почти 200 тыс. человек. В 2024 году в федеральной программе принимали участие 23 учреждения культуры в Новосибирске.

Федеральная программа «Пушкинская карта» действует в регионе с 1 сентября 2021 года. Карта действует на всей территории России.

Ранее редакция сообщала, что ФСБ раскрыла схему мошенничества на 11 млн с «Пушкинской картой» в Новосибирске. Двое жителей региона купили реквизиты молодежных карт и покупали на них билеты на несуществующие мероприятия.

Иллюстрация – скрин из видео пресс-службы МВД по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : Пушкинская карта мошенничество


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