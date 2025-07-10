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Анна Вятчинина: Репродуктивной медицине нужна помощь искусственного интеллекта

С помощью нейросети медики надеются повысить шансы на успех ЭКО, а также научиться предсказывать вероятность рождения здорового доношенного малыша
  • 10/07/2025, 12:00

Главный врач «Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции» Новосибирска, главный внештатный специалист Министерства Анна Вятчинина: Репродуктивной медицине нужна помощь искусственного интеллекта здравоохранения Новосибирской области по репродуктивному здоровью женщин, к.м.н. Анна Вятчинина о нарастании демографических рисков, росте доли мужского бесплодия и необходимости интеграции технологий искусственного интеллекта в практики репродуктивного здоровья: 

— Когда я говорю, что как акушер-гинеколог занимаюсь вопросами репродуктивного здоровья женщин 35-40, то очень часто слышу в ответ: «А, это вы делаете людей в пробирках!». Кажется, ни одно медицинское направление не наполнено таким количеством мифов, как область вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Почему-то сложилось устойчивое обывательское мнение, что эта процедура для богатых, которые хотят пожить для себя и родить где-нибудь ближе к 50 годам. Но ВРТ не анти-эйдж процедура, а метод лечения грозного диагноза — «бесплодия».

В 2024 году суммарный коэффициент рождаемости в России, то есть среднее число детей на одну женщину, по оценке Росстата составил 1,41. Современная демографическая ситуация сопровождается нарастанием рисков: снижается численность молодых женщин и интенсивность рождений первых и вторых детей, меняются модели рождаемости и старения населения, диагноз «бесплодие» уже подтвержден у 25% населения репродуктивного возраста. Причем в половине случаев — фактор бесплодия лежит на мужчине. Аист, к сожалению, перестал прилетать по расписанию, и тема репродуктивного здоровья поднялась на государственный уровень, войдя в национальный проект «Семья». Ведь в семье должны рождаться дети, а их год от года в России становится меньше…

И вот в такой критической ситуации я бы хотела обратиться к …ученым, ИТ-разработчикам и инженерам. Нам, репродуктолагам и эмбриологам, не обойтись без ваших разработок. Эффективность процедур ЭКО держится на уровне 35-40% в среднем по миру, в России примерно такие же показатели, и 33-35% — в шести новосибирских центрах ВРТ, которые оказывают эту услугу по полису ОМС. Казалось бы, не плохой результат. Но за каждой неудавшейся попыткой стоят боль и психологическая травма несостоявшихся родителей. Вместе со своими пациентами через все неудачи проходят и медики. Эмоционально очень трудно принимать, что после тщательного протокола подготовки ЭКО, с учетом всех особенностей здоровья пациентки, желанная беременность не наступает, и мы начинаем все сначала.

Предсказать результат ЭКО и предвидеть наступление беременности не в состоянии ни один врач. Но, как показывает опыт ведущих российских и зарубежных клиник, цифровизация лабораторных технологий экстракорпорального оплодотворения значительно повышает шансы на успех. Там, где привлекают искусственный интеллект к обработке информации — последовательно улучшаются результаты процедур, увеличивается процент наступления беременности и рождения здоровых доношенных детей.

Что мы ждем? Нашему государственному Центру ВРТ необходима помощь ИИ для обработки большого объема данных, получаемых в ходе ЭКО: это вся медицинская информация о стимуляции, характеристиках половых клеток, процессе оплодотворения и культивирования эмбрионов, сроках, динамике развития бластоцист. На основе выводов ИИ эмбриологам и репродуктологам будет проще принимать обоснованные и взвешенные решения, выбирая наиболее жизнестойкие эмбрионы для переноса, что приведет к успешной беременности.

Алгоритмы машинного обучения могли бы предсказать вероятность рождения здорового доношенного малыша с учетом множества факторов: возраст пациентки, качество эмбрионов и история предыдущих попыток ЭКО. Эти данные станут основой для ведения индивидуального протокола процедуры.

Тайм-лапс технологии позволяют проводить мониторинг эмбрионов без необходимости их извлечения из инкубатора для оценки, что снизит риск воздействия внешней среды и обеспечит более стабильные условия для развития.

Еще одна из проблем, которая требует анализа больших данных — это наследственный фактор и генетическое здоровье пациентов. Уже есть научное доказательство, что бесплодие, как и невынашивание беременности, могут быть связанными с «поломкой» генов. ИИ помог бы врачам «читать» наследственную историю семьи, устанавливать диагноз и подобрать верное лечение более точно и в более сжатые сроки.

Мы не стремимся перенести ответственность за ведением протокола ЭКО на цифровые технологии. Репродуктологи продолжат контролировать и корректировать процедуру на всех этапах.  Однако программы на основе ИИ существенно облегчат анализ ситуации и помогут принять более взвешенное и правильное решение.

Хочется оптимально сблизить прогрессивные цифровые технологии и высокий профессионализм врачей, чтобы найти — быстро и точно — тот самый золотой индивидуальный подход к каждой конкретной паре.

Уверена, что среди российских ученых есть пытливые умы, заинтересованные в создании уникальной медицинской разработки с применением искусственного интеллекта. Мы открыты к научному сотрудничеству, давайте знакомиться!

 

Автор фото Маргарита Аргучинская

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ЭКО репродуктология


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