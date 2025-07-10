В Госжилинспекции Новосибирской области прошли обыски

В СМИ Новосибирска со вчерашнего дня муссируется информация об обысках в Государственной жилищной инспекции Новосибирской области. В правоохранительных органах редакции Infopro54 сообщили, что дело было возбуждено еще весной, а обыски проходят сейчас. Их проводят сотрудники ГУ МВД. Детали собеседник раскрывать отказался.

При этом появилось сообщение, что главу ГЖИ Александра Полищука не задерживали. Ряд СМИ Новосибирска, со ссылкой на свои источники, ранее утверждали, что Полищук, якобы, под домашним арестом.

Официально ситуацию в правоохранительных органах не комментируют.

Александр Полищук был назначен начальником Государственной жилищной инспекции Новосибирской области в феврале 2019 года. В начале 2012 года Александр Полищук был назначен на пост главы администрации Дзержинского района и работал в указанной должности до 2018 года. Зимой 2018 года его уволил Анатолий Локоть, который на тот момент был мэром города. Причина — нарушения при подсчете голосов жителей района, выбиравших объекты для благоустройства общественных территорий. Полищук подал иск на муниципалитет и через суд восстановился в должности. Но долго на старом месте не проработал — уволился по собственному желанию.

Напомним, в январе 2025 года, после заслушивания отчета губернатора Новосибирской области за 2024 год депутат регионального парламента Константин Антонов жестко раскритиковал работу областной Государственной жилищной инспекции и ее руководителя Александра Полищука.

— Орган ГЖИ с назначением Полищука стал похож на частную лавочку для удовлетворения интересов частных лиц. Сотрудники ГЖИ начисляют себе премии под 1000%, которые выплачиваются из госкармана, — заявил Антонов, выступая на январской сессии регионального парламента.

По его словам, на заседании Общественной палаты Новосибирской области неоднократно обсуждалась проблема фальсификации протоколов собственников многоквартирных домов.

— Проблема приобретает катастрофические масштабы. Речь сегодня идет о сотнях домов. Появились даже специальные фирмы, которые за деньги подделывают протоколы и проталкивают их в ГЖИ. Например, по дому Железнодорожная, 8/1 за полгода выявлены 8 фальшивых протоколов. Сложившаяся судебная практика за последние 5 лет в городе Новосибирске наглядно демонстрирует несоблюдение Государственной жилищной инспекцией положений федерального законодательства. У ГЖИ есть полномочия, однако она их не использует, — заявил Антонов.

Депутат подчеркнул, что «управляющие компании и чиновники ГЖИ обнаглели», а областная исполнительная власть из-за этой ситуации утрачивает влияние и контроль за самой чувствительной сферой жизни — ЖКХ. Константин Антонов напомнил, что жители МКД уже записывали обращения на прямую линию президенту, а сейчас собираются на прием к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзулину и заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину.

Он также призвал депутата Госдумы Александра Аксененко, присутствовавшего на сессии, вывести этот вопрос на федеральный уровень и вносить изменения в законодательство.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив отметил, что информация, которую предоставил Антонов, «будет учтена».

Стоит отметить, что в конце июня стало известно, что новосибирские управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) обратились к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за массовых исков от энергетиков. Компания добивается взыскания долгов за тепло и горячую воду, начиная с 2009 года. В ответ энергетики озвучили информацию о долгах жилищных организаций.

Ранее редакция Infopro54 сообщала, что жители Новосибирска просят Бастрыкина защитить их от произвола управляющих компаний.