В Новосибирске первое здание уже подключено к отоплению

Первое здание в Новосибирске уже подключено к отопление до начала сезона. Об этом рассказал директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов.

На сегодняшний день по заявкам досрочно подали тепло в 189 объектов: 137 — учебных заведений, 17 — медицинских учреждений, 3 — жилых дома и 32 прочих объекта.

— Подключение с 21 сентября будет проходить в несколько этапов. В первую очередь отопление дадут в детских учреждениях, затем — в жилых домах, — отметил Максим Рябенко, директор НТСК.

Напомним, на 14 сентября инспекторы СГК подтвердили техническую готовность к отопительному сезону систем теплопотребления у 6100 объектов Новосибирска, что составляет около 92% всех жилых домов, получающих тепло по сетям СГК. В целом, по состоянию на 14 сентября, подтверждена техническая готовность 9 300 домов и зданий в контуре теплоснабжения энергокомпании — это более 65% от их общего количества. Остальные объекты завершают подготовительные мероприятия.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в этом году отремонтируют более 50 км теплосетей.