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Новосибирцы потратили два миллиарда рублей на ювелирные украшения

  • 24/08/2022, 11:09
Автор:
соколов ювелирные изделия
Ювелирный бренд SOKOLOV подвел итоги продаж ювелирных украшений в Сибирском Федеральном округе за первое полугодие.

По данным аналитического центра SOKOLOV, в Сибири больше всего тратят на украшения жители Новосибирска. По итогам I полугодия текущего года город стал лидером рынка ювелирной розницы Сибирского федерального округа. Его жители потратили на украшения 2 млрд рублей – на 3% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года.

Столица Сибири попала в топ-5 городов России по продажам, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. При этом средний чек в новосибирских ювелирных магазинах вырос на 17% и достиг 5 938 рублей, что ниже, чем в целом по стране.

— Положительная динамика некоторых региональных рынков выглядит феноменально на фоне сокращения розничных продаж в целом по стране на 1,3% до 140 млрд. рублей, — говорит руководитель аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.

SOKOLOV —  лидер российского ювелирного рынка по объемам производства по данным Пробирной Палаты РФ и самая быстрорастущая розничная ювелирная сеть магазинов (350 монобрендовых торговых точек). Доля бренда на ювелирном рынке России по данным Euromonitor сегодня превышает 25%. Brand Awareness достигает 90% (наведенное знание).

Фото с сайта компании SOKOLOV

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ювелирные изделия бизнес SOKOLOV


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