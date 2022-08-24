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Новая цифровая реальность: «Ростелеком» рассказал о современных технологиях на форуме «Технопром» в Новосибирске

  • 24/08/2022, 11:16
«Ростелеком» выступил официальным цифровым провайдером IX Международного форума технологического развития «Технопром», который проходит в Новосибирске с 23 по 26 августа.

Технопром в НовосибирскеФедеральный провайдер организовал высокоскоростной оптический канал связи для бесперебойного доступа в интернет, а также представил посетителям выставки собственные цифровые разработки.

«Технопром» является крупнейшим технологическим мероприятием России. Организаторы форума — Правительство РФ, правительство Новосибирской области, Министерство науки и высшего образования РФ, Сибирское отделение Российской академии наук. Главной темой для обсуждения на «Технопроме» в этом году стал технологический суверенитет и устойчивое развитие России.

«Мы видим, что форум развивается в серьезной динамике. Рассчитываю, что результатом станет перечень конкретных инициатив и проектов, которые укрепят экономику страны и обеспечат ее научно-технологическое развитие», — отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Отдельное внимание на форуме «Ростелеком» уделил работе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Благодаря этой цифровой платформе в регионах улучшается координация служб и ведомств при чрезвычайных ситуациях. Комплекс помогает собирать данные из разных источников, просматривать информацию для предупреждения происшествий, а также координировать работу по ликвидации последствий ЧС.

«Ядром “Безопасного города” можно назвать платформу интеллектуального видеонаблюдения, которая позволяет не только распознавать людей или объекты. Система помогает анализировать происходящие события и делать на этой основе прогнозы, чтобы перейти от реагирования на свершившиеся события к их предупреждению. “Ростелеком” уже подключил к платформе более 350 тысяч камер в регионах России, с которых в год обрабатывается 3 млрд часов видео, — отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Все это помогает оперативным службам круглосуточно контролировать важные объекты, благодаря чему жизнь в городах становится более безопасной».

Эксперты «Ростелекома» также выступят на нескольких панельных дискуссиях и круглых столах форума. В частности, докладчики расскажут про актуальные киберугрозы, поговорят о тенденциях импортозамещения в сфере облачных сервисов и объяснят организацию работы с большими данными.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация Технопром Ростелеком


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