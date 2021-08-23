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Новосибирцы пожаловались на несовременность городских парков

  • 23/08/2021, 12:00
Автор:
Новости Новосибирска
По мнению жителей города, паркам не хватает зон отдыха, сделанных с учетом требований XXI века.

Такими результатами исследования поделился сервис SuperJob. Места в списке распределились согласно сведениям проведённого опроса, в котором участвовать жители городов России. Оценивали парки и зелёные зоны по пятибалльной шкале. В исследовании участвовало 16 мегаполисов. Согласно исследованию на первом месте по оценке благоустройства находятся Казань, Москва и Краснодар — средний балл у трёх городов 3,9 из 5 возможных. Второе место заняли парки Красноярска и Самары — оценка респондентов составила 3,7 балла.

Третью строчку рейтинга заняли Екатеринбург и Челябинск средняя оценка, по мнению, жителей городов — 3,6 из 5.

Отметим, что ниже в рейтинге расположились Санкт-Петербург и Уфа.

Новосибирск, Воронеж и Пермь оказались на пятом месте списка и получили по 3,4 балла. 6% опрошенных новосибирцев посчитали благоустройство парков крайне неудовлетворительным, столько же дали оценку «плохо». 31% горожан оценили парковые зоны Новосибирска как «удовлетворительно, 29% — «хорошо», 12% — «отлично». Респонденты сообщили, что в Новосибирске не хватает современных, сделанных с учетом требований XXI века зон отдыха.

Последнее место занял Омск — средняя оценка 2,9 балла.

— По сравнению с другими городами все парки в плохом состоянии, — отмечают горожане. — Впрочем, омичи возлагают надежды на ремонт, который проходит сейчас в Советском парке, — говорится в исследовании.

В опросе принимали участие 9 тыс. человек посещавшие городские парки летом 2021 года.

Недавно власти Новосибирска сообщили об утверждении дизайн- проекта нового парка в районе микрорайона «Щ» Академгородка. Его предполагается создать в пойме реки Чербузы. Напомним, Заельцовский парк закрыли на реконструкцию в апреле. В парке заменят центральное покрытие, обустроят новые площадки для занятий спортом и отдыха, обновят освящение. Общий бюджет на благоустройства территории составляет более 170 млн. рублей.

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : рейтинг парки новости зелёные зоны город благоустройство


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