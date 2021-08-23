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СТУ пожарной безопасности — все в наших руках

  • 23/08/2021, 12:07
В постановлениях Правительства и федеральных законах РФ давно оговорен состав частей и разделов документов на проектирование и что должно содержаться в них. Но всегда бывают случаи, когда требуется разрабатывать Специальные Технические Условия (СТУ) пожарной безопасности (ПБ).

Когда требуется разработка СТУ пожарной безопасности

Разработка бывает необходима для объектов на любом этапе жизненного цикла:

  • проектируемого;
  • строящегося;
  • уже работающего;
  • требующего реконструкции.

Бывают случаи, когда:

  • предполагается строить уникальный объект, а нормативов на проектирование и последующую эксплуатацию этого объекта нет;
  • действующих норм не хватает или они полностью отсутствуют, а требуется разработка проекта;
  • необходима реконструкция промышленного здания
  • должно строиться здание, в котором необходимо выполняться технологические процессы с горючими или химически активными материалами;
  • требуется реставрация объекта, являющегося культурным наследием России.

 

Что такое СТУ

По своему назначению это такой же Свод Правил, написанных специально для данного конкретного объекта.

Необходимость разработки нестандартных технических условий описаны в следующих документах:

  • ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. №78;
  • ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ч. 4 ст. №6;
  • ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» ст. №20.

Требуется понимать, что СТУ не содержит в себе решений на проектирование и не подменяет собой проект. Это только нормы, на которые требуется опираться разработчику при проектировании. Их разрабатывают перед началом проектирования. Экспертиза проектной документации не проверяет СТУ, а проверяет проектную документацию на соответствие СТУ.

Специальные технические условия согласовываются в МЧС и в Минстрое России. После никаких согласований и экспертиз не делается.

 

Почему у нас

Мы занимаемся самыми сложными случаями, которые возникают у проектировщиков. У нас уже сложилась дружная команда специалистов, обладающих огромным практическим опытом в области разработки комплексов ПБ. Мы не только разрабатываем, но и внедряем в жизнь наши идеи. Для этого у нас есть все разрешения и лицензии.

Разработка специальных технических условий в области пожарной безопасности «Группой компаний Indecom.group» будет необходима в случаях:

  • В здании, признанном «Объектом культурного наследия» отсутствует или является недостаточными принятые меры ПБ.
  • Высота жилого здания выше 75 метров, производственного выше 50.
  • Помещение содержит в составе крытые галереи или атриумы.
  • В здании есть превышение площади этажа в пределах пожарного отсека, что ведет к повышенным пожарным рискам.
  • По каким-то причинам в здании отсутствует система автоматического пожаротушения. Например, раньше она не требовалась, но назначения здания изменилось.
  • Расстояния между зданиями сокращено и не соответствует пожарным нормам. Требуется обоснования специальных технических условий.

Группа компаний будет полезной по причинам:

  • Даем всю исчерпывающую информацию по возникшим у Вас вопросом, связанным с разработкой СТУ.
  • Подготовим техническое задание на проектирование необходимых решений.
  • Разработаем необходимый минимум мероприятий вместе с пояснительной запиской по каждому пункту предложений.
  • Гарантированно согласуем их в органах надзора.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : противопожарная безопасность


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