СТУ пожарной безопасности — все в наших руках

Когда требуется разработка СТУ пожарной безопасности

Разработка бывает необходима для объектов на любом этапе жизненного цикла:

проектируемого;

строящегося;

уже работающего;

требующего реконструкции.

Бывают случаи, когда:

предполагается строить уникальный объект, а нормативов на проектирование и последующую эксплуатацию этого объекта нет;

действующих норм не хватает или они полностью отсутствуют, а требуется разработка проекта;

необходима реконструкция промышленного здания

должно строиться здание, в котором необходимо выполняться технологические процессы с горючими или химически активными материалами;

требуется реставрация объекта, являющегося культурным наследием России.

Что такое СТУ

По своему назначению это такой же Свод Правил, написанных специально для данного конкретного объекта.

Необходимость разработки нестандартных технических условий описаны в следующих документах:

ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. №78;

ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ч. 4 ст. №6;

ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» ст. №20.

Требуется понимать, что СТУ не содержит в себе решений на проектирование и не подменяет собой проект. Это только нормы, на которые требуется опираться разработчику при проектировании. Их разрабатывают перед началом проектирования. Экспертиза проектной документации не проверяет СТУ, а проверяет проектную документацию на соответствие СТУ.

Специальные технические условия согласовываются в МЧС и в Минстрое России. После никаких согласований и экспертиз не делается.

Почему у нас

Мы занимаемся самыми сложными случаями, которые возникают у проектировщиков. У нас уже сложилась дружная команда специалистов, обладающих огромным практическим опытом в области разработки комплексов ПБ. Мы не только разрабатываем, но и внедряем в жизнь наши идеи. Для этого у нас есть все разрешения и лицензии.

Разработка специальных технических условий в области пожарной безопасности «Группой компаний Indecom.group» будет необходима в случаях:

В здании, признанном «Объектом культурного наследия» отсутствует или является недостаточными принятые меры ПБ.

Высота жилого здания выше 75 метров, производственного выше 50.

Помещение содержит в составе крытые галереи или атриумы.

В здании есть превышение площади этажа в пределах пожарного отсека, что ведет к повышенным пожарным рискам.

По каким-то причинам в здании отсутствует система автоматического пожаротушения. Например, раньше она не требовалась, но назначения здания изменилось.

Расстояния между зданиями сокращено и не соответствует пожарным нормам. Требуется обоснования специальных технических условий.

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