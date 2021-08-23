СТУ пожарной безопасности — все в наших руках

Когда требуется разработка СТУ пожарной безопасности
Разработка бывает необходима для объектов на любом этапе жизненного цикла:
- проектируемого;
- строящегося;
- уже работающего;
- требующего реконструкции.
Бывают случаи, когда:
- предполагается строить уникальный объект, а нормативов на проектирование и последующую эксплуатацию этого объекта нет;
- действующих норм не хватает или они полностью отсутствуют, а требуется разработка проекта;
- необходима реконструкция промышленного здания
- должно строиться здание, в котором необходимо выполняться технологические процессы с горючими или химически активными материалами;
- требуется реставрация объекта, являющегося культурным наследием России.
Что такое СТУ
По своему назначению это такой же Свод Правил, написанных специально для данного конкретного объекта.
Необходимость разработки нестандартных технических условий описаны в следующих документах:
- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. №78;
- ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ч. 4 ст. №6;
- ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» ст. №20.
Требуется понимать, что СТУ не содержит в себе решений на проектирование и не подменяет собой проект. Это только нормы, на которые требуется опираться разработчику при проектировании. Их разрабатывают перед началом проектирования. Экспертиза проектной документации не проверяет СТУ, а проверяет проектную документацию на соответствие СТУ.
Специальные технические условия согласовываются в МЧС и в Минстрое России. После никаких согласований и экспертиз не делается.
Почему у нас
Мы занимаемся самыми сложными случаями, которые возникают у проектировщиков. У нас уже сложилась дружная команда специалистов, обладающих огромным практическим опытом в области разработки комплексов ПБ. Мы не только разрабатываем, но и внедряем в жизнь наши идеи. Для этого у нас есть все разрешения и лицензии.
Разработка специальных технических условий в области пожарной безопасности «Группой компаний Indecom.group» будет необходима в случаях:
- В здании, признанном «Объектом культурного наследия» отсутствует или является недостаточными принятые меры ПБ.
- Высота жилого здания выше 75 метров, производственного выше 50.
- Помещение содержит в составе крытые галереи или атриумы.
- В здании есть превышение площади этажа в пределах пожарного отсека, что ведет к повышенным пожарным рискам.
- По каким-то причинам в здании отсутствует система автоматического пожаротушения. Например, раньше она не требовалась, но назначения здания изменилось.
- Расстояния между зданиями сокращено и не соответствует пожарным нормам. Требуется обоснования специальных технических условий.
Группа компаний будет полезной по причинам:
- Даем всю исчерпывающую информацию по возникшим у Вас вопросом, связанным с разработкой СТУ.
- Подготовим техническое задание на проектирование необходимых решений.
- Разработаем необходимый минимум мероприятий вместе с пояснительной запиской по каждому пункту предложений.
- Гарантированно согласуем их в органах надзора.
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