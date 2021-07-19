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Новосибирец осужден за ложный донос в вымогательстве

  • 19/07/2021, 14:21
Автор:
Новости Сибири
Ему грозит 3 года тюрьмы.

В Новосибирске в отношении 39 — летнего жителя возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ, по факту заведомо ложного доноса, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, сообщило региональное следственное управление СКР.

Подозреваемый в декабре 2020 года обратился в органы внутренних дел с заявлением о совершении в отношении него преступления, связанного с вымогательством денежных средств с угрозой применения насилия, то есть с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. По факту данного обращения было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования, выяснилось, что подозреваемый и есть организатор данного преступления.

— В последующем при проведении проверочных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области и следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, подозреваемый последовательно подтвердил доводы, изложенные в заявлении о совершении в отношении него тяжкого преступления, — говориться на сайте управления.

Позже подозреваемый признал факт совершения им мошеннических действий, опровергнув факт совершения в отношении него вымогательства денежных средств. 19 июня 2021 года Центральным районным судом города Новосибирска в отношении данного лица принято решение о назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото Sora Shimazaki

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело происшествие мошенничество


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