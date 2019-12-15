Новосибирцы предпочитают искусственные новогодние елки

В этом году больше половины россиян планируют в Новый год поставить у себя дома искусственную елку – 58% спроса пришлось на декоративные ели. Наиболее часто их выбирают в Нижнем Новгороде (88%), Иркутске (85%), Тольятти (82%) и Казани (81%). К таким выводам пришли эксперты Авито. В Новосибирске, как и в других 15 крупнейших российских городах, чаще выбирают искусственные елки, чем живые: 71% против 29%.

Приобрести натуральную ель в 2019 году настроены 42% россиян. Больше всего поклонников живой елки и аромата хвои в доме проживает в Алтайском крае и на востоке европейской части России: в Барнауле, Перми и Саратове доля натуральных елей составила по 63% от спроса. Также встретить 2020 год с живой елью хотят жители Ульяновска (62%), Омска (59%), Краснодара (59%) и Ростова-на-Дону (54%).

Отмечается, что в 2018 году сторонников украшать свой дом на Новый год живой елкой было значительно больше: в 11 из 23 рассматриваемых крупнейших городов выбирали натуральную ель. Лидером по спросу был Ульяновск, где для 84% местных жителей живая ель считалась главным атрибутом праздника. Далее следовали Пермь и Челябинск (по 76%), Краснодар (73%), Саратов (61%), Ростов-на-Дону (59%). Еще по 55% было у Екатеринбурга, Тюмени и Уфы. В Воронеже число поклонников живой ели составило 54%, а в Новосибирске – 52%.

Что касается цен, что в среднем по стране в преддверии Нового года покупка искусственной елки обойдется на 41% дороже, чем покупка живой. За год оба варианта новогоднего дерева выросли в цене: искусственная ель подорожала на 5%, а живая – на 9%.

В Новосибирске искусственная елка в среднем обойдется в 1 500 рублей – это на 2% меньше, чем годом ранее. При этом натуральная ель за год стала доступнее на 7% и в среднем также стоит около 1 500 рублей.

Доступнее всего искусственные елки в Ижевске (1 275 рублей), Омске (1 313 рублей), Казани (1 455 рублей) и Ульяновске (1 477 рублей). Самые дорогие продаются в Краснодаре (2 176 рублей) и Иркутске (2 059 рублей), что на 12% и 6% больше, чем в среднем по Москве (1 944 рубля) и на 23% и 16% дороже, чем в среднем по России (1 769 рублей).

Самая высокая средняя стоимость живых новогодних елок отмечена в Барнауле (1 817 рублей) и Москве (1 544 рубля). Дешевле всего они стоят в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей) и Екатеринбурге (695 рублей). В среднем по стране живая ель обойдется в 1 253 рубля.

Фото: pixabay.com, автор- xsonicchaos