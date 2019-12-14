Улица Ленина – самая популярная улица для заказа Uber в Новосибирске

Аналитики сервиса Uber выбрали самые распространенные названия улиц и сопоставили данные за год по адресам, содержащим в себе: «Мира», «Садовая», «Кирова», «Ленина», «Пушкина» и «Гагарина», а затем определили, какие чаще становились отправными точками маршрута. На основе статистики Uber составил соответствующий рейтинг, лидером которого стала улица Ленина – именно туда новосибирцы чаще всего заказывают Uber.

— Улицы, проспекты, бульвары, названные в честь В.И. Ленина, отличились своей популярностью при заказе автомобиля пользователями – этого следовало ожидать, ведь во многих городах России они считаются главными. Так, “Ленина” чаще всего фигурирует в маршрутах жителей Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Уфы и Челябинска, — отметили в пресс-службе компании.

На втором месте топа расположилось топографический объект с корнем «Мир» – в Москве, Красноярске и Омске чаще указывают подобные адреса. В Самаре и Санкт-Петербурге самой популярной улицей стала Садовая, она и заняла третье место рейтинга. Меньше поездок в сравнении с другими городами пришлось на «Гагарина» – адреса с таким названием были наиболее востребованы при заказе автомобиля в Нижнем Новгороде.

— Улица Пушкина замыкает пятерку популярных топографических объектов, она пользовалась наибольшим спросом в Казани. Последней в рейтинге оказалась улица Кирова, которая не смогла завоевать лидерскую позицию ни в одном миллионнике, — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба компании