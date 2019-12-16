В Новосибирской области открылся Центр ядерной медицины

В Новосибирске начал работать Центр ядерной медицины, построенный Медицинским институтом им. Березина Сергея (МИБС), сообщили в пресс-службе МИБС.

— Сегодня невозможно представить лечение онкологических заболеваний по современным стандартам без радионуклидной диагностики и без высоких медицинских технологий, дефицит которых пока ощущается в большинстве регионов России. Открытие Центра ядерной медицины в Новосибирске обеспечит доступ к современному диагностическому методу – позитронно-эмиссионной томографии, а также к передовому радиохирургическому лечению на установке Гамма-нож не только жителям Новосибирской области, но и всего Сибирского федерального округа, — отметил председатель правления Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) Аркадий Столпнер.

В центре площадью около 4 тысяч квадратных метров разместились диагностические и лечебные отделения.

Диагностическое отделение с установкой ПЭТ/КТ откроет жителям округа доступ к позитронно-эмиссионной томографии — одному из самых высокотехнологичных и информативных методов медицинской визуализации, относящемуся к ядерной медицине. Соединение ПЭТ с компьютерной томографией дает возможность точно локализовать места накопления препарата и определить границы новообразований. Метод позволяет стадировать онкологическое заболевание и осуществлять контроль за качеством лечения, вовремя вносить коррективы в лечебный процесс.

Центр полностью оборудован для собственного производства радиофармпрепаратов. В нем установлен циклотрон (ускоритель заряженных частиц); модули синтеза радиофармпрепаратов; действуют лаборатории производства, расфасовки и контроля качества РФП. Оснащение позволяет выпускать радиофармпрепараты в количестве, достаточном для проведения исследований на месте, а также – для поставки в центры Томска и Барнаула, которые стартуют в ближайшие месяцы, и в другие города Сибирского региона.

Позитронно-эмиссионная томография широко применяется для диагностики злокачественных и доброкачественных опухолей, контроля над ними в ходе лечения, для планирования лучевой терапии, обеспечивающего высокую точность облучения, для выявлений патологий в неврологии и кардиологии.

Метод распространен в Европе и США, но недостаточно доступен в РФ. Так, ближайшие к Новосибирску центры ПЭТ –диагностики расположены в Красноярске, Уфе, Хабаровске и Екатеринбурге. Если следовать рекомендациям ВОЗ, в России, помимо 29 действующих, необходимо построить еще не менее 90 центров ядерной медицины.

В новосибирском центре смогут проходить диагностику до 7-8 тысяч человек ежегодно.

В радиохирургическом отделении Центра работает самая современная модель установки Гамма-нож (LEKSELL Gamma Knife ICON), вторая в России. Это высокотехнологичное компьютеризированное устройство, в котором используются достижения медицинской радиологии, нейрохирургии и робототехники, считается «золотым стандартом» в лечении новообразований головного мозга. Гамма-нож применяется для лечения внутричерепных доброкачественных и злокачественных опухолей, метастазов, сосудистых заболеваний головного мозга, невралгий тройничного нерва, триеров при болезни Паркинсона, меланомы сетчатки глаза. Радиохирургическая операция проходит, как правило, за один день, полностью бескровна и безболезненна для пациента.

В мире действуют около 500 отделений гамма-нож, в России новосибирский «нож» станет седьмым (и вторым в сети МИБС). На нем в перспективе смогут проходить лечение более 1000 человек в год.

Помимо этого, в Центре работают высокопольный магнитно-резонансный томограф (МРТ), кабинет ультразвуковой диагностики (УЗИ). В ближайшее время откроется эндоскопическое отделение, кабинет функциональной диагностики, в том числе — видео-ЭЭГ мониторинг, процедурный кабинет, отделение химиотерапии, организован прием узких врачебных специалистов.

Центр ядерной медицины построен на средства Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС). Общий объем инвестиций составил более 1,2 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области