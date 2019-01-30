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Новосибирцы предпочитают коньки лыжам и сноубордам

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос новосибирцев этой зимой.
  • 30/01/2019, 13:01
skates

Этой зимой пользователи из Новосибирска чаще всего выбирали на Яндекс.Маркете коньки. Беговые лыжи и тюбинги — на втором и третьем месте по популярности. Далее идут санки, снегокаты, сноуборды и горные лыжи. При этом, спрос на товары для зимнего спорта начал активно расти в середине ноября и достиг пика 7 января. Таким образом, интерес к этой категории наиболее высок после нового года, в период отпусков, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что при выборе коньков этой зимой пользователи Яндекс.Маркета чаще всего отдавали предпочтение бренду Bauer — его выбирали в 36% случаев. На втором и третьем месте — Спортивная коллекция (15%) и Action (10%). Самой большой популярностью пользовались хоккейные коньки, которые выбирали в 60% случаев. На Яндекс.Маркете средняя цена на модели коньков, которыми интересовались пользователи из Новосибирска, составила 4 450 рублей.

Самым популярным производителем беговых лыж стал Fischer, модели которого выбирали в 24% случаев. Второе место поделили производители Дартс-Ковров (15%) и Tisa (15%). На третьем месте беговые лыжи STC (13%). Средняя цена беговых лыж, на которые этой зимой кликали пользователи Маркета из Новосибирска — 5 230 рублей.

Аналитики дополнительно изучили средние цены на сервисе на беговые лыжи и коньки в течение года. Выяснилось, что средняя цена предложений интернет-магазинов, на которые кликали пользователи, была ниже всего в январе: средняя цена на коньки опускалась до 3 650 рублей, а на беговые лыжи — до 4 200 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- ivabalk

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