 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

В АО «РЭС» проведены учебно-методические сборы

  • 30/01/2019, 13:12
Цель - повышение готовности работающего персонала в области ГО и защиты от ЧС.

Во второй половине января в филиалах акционерного общества «Региональные электрические сети» прошли учебно-методические сборы с руководящим составом филиалов и районов электрических сетей по подведению итогов работы органов управления и сил филиалов в области гражданской обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) за 2018 год и постановке задач на 2019 год, сообщили в пресс-службе компании.

Важной частью прошедших сборов стало курсовое обучение руководителей учебных групп филиалов и аппарата управления Общества с привлечением преподавателей учебно-методического центра по ГОЧС Новосибирской области.

Обучение проводилось в соответствие с Планом основных мероприятий АО «РЭС» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (ПБ) на 2019 год с целью повышения готовности работающего персонала к адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, характерным для района работы и проживания работников Общества.

В ходе курсового обучения с руководителями учебных групп была отработана методика проведения занятий и тренировок по программе курсового обучения работающего персонала организации в области ГО и ЧС на 2019 учебный год и грамотного сочетания различных форм и методов обучения.

Кроме того, во время занятий была проведена проверка качества разработки документов по планированию и учету подготовки работающего персонала (журналы учета, расписания занятий) и рассмотрены вопросы совершенствования системы подготовки персонала в области ГО и ЧС по наиболее важным и сложным вопросам.

В целом, на предприятии уделяется большое внимание функционированию и развитию системы обучения всех категорий персонала к действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям и военным конфликтам.

Поэтому проведение подобных мероприятий носит систематический характер, и является частью большой планомерной работы по обеспечению безопасности персонала и объектов энергетики.

Фото: пресс-служба АО «РЭС»

Популярное с сайта

В Новосибирской области создано ГКУ «Арена»

30/01/2019, 11:30
Оно будет курировать строительство ледовой арены на ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске, а также реконструкции ЛДС «Сибирь».

В «РЭС» новый гендиректор

29/01/2019, 19:48
До настоящего времени топ-менеджер занимал должность директора по экономике и финансам в Новосибирском филиале «Сибирской Генерирующей Компании».

Движение — жизнь

29/01/2019, 18:35
X-Fit запускает новую функциональную тренировку Live Moves.

Актуальный разговор

Спрос на рынке кофе изменится через культуру brew-баров

Все материалы
Новости

Со станции Евсино за сутки отправили 415 вагонов

30/01/2019, 13:14

Новосибирцы предпочитают коньки лыжам и сноубордам

30/01/2019, 13:01

Россельхозбанк увеличил кредитование сезонных работ в регионе до 4,8 млрд рублей

30/01/2019, 12:31

Россияне стали меньше сберегать

30/01/2019, 12:18

Минтруд России предложил снизить прожиточный минимум за IV квартал 2018 года на 238 руб.

30/01/2019, 12:05

В Новосибирской области создано ГКУ «Арена»

30/01/2019, 11:30

В «РЭС» новый гендиректор

29/01/2019, 19:48

Движение — жизнь

29/01/2019, 18:35

«До объявления выборной кампании говорить нечего»

29/01/2019, 18:14

В 2018 году в рамках закона «О лесной амнистии» в регионе одобрены 143 заявки

29/01/2019, 18:12

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×