В АО «РЭС» проведены учебно-методические сборы

Во второй половине января в филиалах акционерного общества «Региональные электрические сети» прошли учебно-методические сборы с руководящим составом филиалов и районов электрических сетей по подведению итогов работы органов управления и сил филиалов в области гражданской обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) за 2018 год и постановке задач на 2019 год, сообщили в пресс-службе компании.

Важной частью прошедших сборов стало курсовое обучение руководителей учебных групп филиалов и аппарата управления Общества с привлечением преподавателей учебно-методического центра по ГОЧС Новосибирской области.

Обучение проводилось в соответствие с Планом основных мероприятий АО «РЭС» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (ПБ) на 2019 год с целью повышения готовности работающего персонала к адекватным действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным конфликтам, характерным для района работы и проживания работников Общества.

В ходе курсового обучения с руководителями учебных групп была отработана методика проведения занятий и тренировок по программе курсового обучения работающего персонала организации в области ГО и ЧС на 2019 учебный год и грамотного сочетания различных форм и методов обучения.

Кроме того, во время занятий была проведена проверка качества разработки документов по планированию и учету подготовки работающего персонала (журналы учета, расписания занятий) и рассмотрены вопросы совершенствования системы подготовки персонала в области ГО и ЧС по наиболее важным и сложным вопросам.

В целом, на предприятии уделяется большое внимание функционированию и развитию системы обучения всех категорий персонала к действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям и военным конфликтам.

Поэтому проведение подобных мероприятий носит систематический характер, и является частью большой планомерной работы по обеспечению безопасности персонала и объектов энергетики.

Фото: пресс-служба АО «РЭС»