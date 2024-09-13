Военкор Александр Коц похвалил памятник героям СВО в Новосибирске

Российский военный журналист Александр Коц похвалил сквер в честь героев специальной военной операции (СВО), который жители Новосибирска заложили в Октябрьском районе областного центра.

Теперь там установлен памятный гранитный камень на бетонной плите, куда горожане уже приносят цветы.

– Новосибирцы собрали деньги и поставили памятный камень из гранита, увековечив память бойцов, сражающихся за нашу Родину. В Новосибирске – это первый памятник, посвященный специальной военной операции, – говорится в сообщении Коца в ВК.

Подписчики военного корреспондента отметили, что подобные монументы должны быть установлены во всех городах и посёлках.

Ранее редакция сообщала о том, что вандалы испохабили мурал с защитниками Отечества под Новосибирском.