Военкор Александр Коц похвалил памятник героям СВО в Новосибирске

Российский военный журналист Александр Коц похвалил сквер в честь героев специальной военной операции (СВО), который жители Новосибирска заложили в Октябрьском районе областного центра.
Теперь там установлен памятный гранитный камень на бетонной плите, куда горожане уже приносят цветы.
– Новосибирцы собрали деньги и поставили памятный камень из гранита, увековечив память бойцов, сражающихся за нашу Родину. В Новосибирске – это первый памятник, посвященный специальной военной операции, – говорится в сообщении Коца в ВК.
Подписчики военного корреспондента отметили, что подобные монументы должны быть установлены во всех городах и посёлках.
Ранее редакция сообщала о том, что вандалы испохабили мурал с защитниками Отечества под Новосибирском.
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