Новосибирцы предпочитают машины серого цвета

В Новосибирской области каждый третий автомобиль серого или серебристого цвета. Вторым по популярности у автомобилистов стал белый цвет. К таким выводам пришли эксперты автомобильного сайта Дром, проанализировав собственную базу объявлений за 2019 год. Исследование показало, что в серый цвет окрашены 19,5% машин от общего числа в базе по Новосибирской области, за ним следует черный – 17%. Таким образом на эти три цвета приходится 71% рынка. По региону ездит 10% синих и голубых автомобилей, 6% выкрашены в красную гамму (красный, оранжевый, бордовый и розовый). На долю зеленого цвета приходится 6%, желтого – 4%, коричневых авто – 2%, а фиолетовых менее 1%.

— Выбор автомобилистов в пользу серых и серебристых оттенков очевиден. Эти цвета не имеют гендерной принадлежности, в отличии, например, от розового, и при продаже легче найти покупателя. Кроме того, на машинах этих цветов меньше видна грязь и мелкие царапины. При ремонте тоже проще найти запчасти сразу нужного цвета, без отдельных затрат на покраску детали, – поделился аналитик Дрома Игорь Олейников.

По его словам, в целом по стране данные следующие: машин серого цвета — 30%, белого — 23%, черного 18%, синего – 10%, красного – 6,5%, зелёного 4,5%, желтого – 4%, коричневого – 3%. Интересно, что по сравнению с аналогичным исследованием Дрома в 2016 года красных автомобилей стало почти в два раза больше – 6,5% против 3,7%. Впрочем, лидеры остались прежние.

Больше всего черных автомобилей ездит на Чукотке, в Чеченской республике и Ингушетии. Предпочтение белому отдают в Ставропольском крае – 34% и Амурской области – 32%. Чаще, чем в среднем по стране, синие и голубые транспортные средства встречаются в Калининградской области, а яркие красные машины в Новгородской области.

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