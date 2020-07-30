Низкий тариф на тепло сдерживает интерес инвесторов

Сегодня на территории региона реализуются 14 проектов государственно-частного партнерства, два из которых приходятся на областной центр. В областном правительстве считают, что этого недостаточно. О чем на пресс-конференции в ТАСС заявил министр энергетики и ЖКХ Денис Архипов.

— Конечно, нам хотелось бы увеличить количество таких соглашений, — говорит министр. — Это связано с тем, что задача концессионера и его обязательства по соглашению — инвестировать собственные ресурсы в модернизацию, обновление, улучшение объектов теплоснабжения. Поэтому, конечно же, дополнение к ресурсам бюджета всегда приветствуется, тем более если речь идет о коммунальных услугах в условиях Сибири.

Однако, по словам Архипова, новые потенциальные инвесторы вкладываться в теплоснабжение региона не спешат, особенно в сельской местности — из-за низкого, по их подсчетам, тарифа для населения, верхняя планка которого ограничена на федеральном уровне.

— Инвесторы, видя этот ограничитель, рассчитывая свою экономическую модель, понимают, что вернут вложенные средства либо в очень длительный промежуток времени, либо не вернут совсем, — поясняет Архипов. — Это связано с социальной составляющей этого бизнеса. Поэтому не все проекты инвестиционно привлекательны. Там, где есть возможность, конечно, мы развиваем государственно-частное партнерство.

Пока основная часть средств на подготовку районов области к зиме выделяется из бюджетов всех уровней.

— Эти средства направляются на замену ветхих, аварийных сетей, в первую очередь, в сельской местности, где экономика коммунальных предприятий сложнее в силу территориальной расположенности, — говорит министр. — То есть там нет плотной многоэтажной застройки, которая дает лучший экономический показатель для системы теплоснабжения. Поэтому, в первую очередь, ресурсы направляются туда. В том числе это поддержка оплаты задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Это также связано с ограниченностью по росту тарифов.

Иная картина, по словам министра ЖКХ, — в областном центре, где теплоснабжение осуществляет крупный оператор — ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), у которой, как считают в правительстве, достаточно ресурсов для подготовки города к зиме. В настоящее время в компании запланирован ремонт семи котлоагрегаторов, двух турбогенераторов и замена 70 км теплосетей.

— Чтобы планомерно менять тепловые сети в установленных нормативах, конечно, необходимы дополнительные ресурсы к тем, что есть, — комментирует ситуацию Денис Архипов. — Считаю, что (и мы это обсуждали с СГК и мэрией Новосибирска) выбранный путь поиска самых уязвимых мест наиболее оптимален в этой ситуации. Что касается планомерной замены, то все зависит и будет зависеть в дальнейшем от экономической ситуации. Пока те ресурсы, которые заведены на подготовку к зиме, позволят ее стабильно пройти. Сил и средств компании достаточно, чтобы ликвидировать проблемные участки. Для этого испытания и проводятся.

В то же время стоит напомнить, что СГК неоднократно заявляла о том, что собственных средств компании и заложенных в текущем тарифе на эти цели средств недостаточно.

По информации правительства Новосибирской области, в текущем году 788 млн рублей из бюджетов разных уровней, в первую очередь, федерального, направлены на модернизацию объектов теплоснабжения. Также в региональном бюджете 871 млн рублей направлен на поддержку муниципалитетов (в первую очередь, сельских территорий) в части подготовки к отопительному сезону в качестве субсидии.

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