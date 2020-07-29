Политические «Лимонадные Джо» ждут регистрации на выборы

Создать позволили, работать не мешают

Новосибирцам представили новую для них партию «За правду!» под руководством известного писателя Захара Прилепина, которой предстоит участвовать в выборной кампании в Новосибирской области, а также в ряде российских регионов.

— Новосибирское отделение партии сейчас занято подготовкой к старту, — рассказывает руководитель реготделения «правдистов» Петр Дикарев. — Мы ожидаем нашей регистрации. Сейчас комиссия рассматривает собранные подписи. Карты открывать не буду, потому что, собственно, когда будет старт избирательной кампании, тогда все и увидим.

Как рассказывают партийцы, даже еще не прошедшие регистрацию в Новосибирской области, они уже ждут вызова «к барьеру» от своих потенциальных оппонентов, представляющих как системные, так и несистемные политические силы.

— Мы не пугаемся политической конкуренции, мы, на самом деле, взыскуем ее, — говорит Прилепин. — Я жду, когда нам бросят перчатки: давайте выходить один на один, трое на трое. Бывает, Россия долго запрягает, а потом быстро скачет. К скачкам готовы!

Помимо оппонентов, партийцы, по их словам, определились и с потенциальными сторонниками.

В настоящее время активисты и сторонники партии «За правду!» собрали более 100 тысяч подписей в регионах, где намерены участвовать в выборах в 2020 году — Новосибирской, Челябинской, Магаданской, Воронежской и Белгородской областях.

Прицел на Госдуму

Активисты партии не скрывают, что местные выборы для них не более чем трамплин для последующих выборов в Госдуму, которые состоятся в следующем году. Согласно нормам избирательного законодательства, наличие мандатов в представительных органов региональной власти может в будущем избавить партию от процедуры сбора подписей избирателей.

В настоящее время «правдивцы», по их словам, уже определили ряд законодательных инициатив, которые намерены продвигать в федеральном парламенте в случае своего избрания.

— В это смысле сама по себе масштабность постановки вопроса определяет огромное количество законодательных актов, которые должны быть приняты, — говорит лидер партии. — В области недропользования — с этого нужно начинать, а дальше по медицине, образованию и так далее.

Значительный блок нововведений касается работы над культурными ценностями населения. В частности, это тотальная цензура на телевидении, а также пересмотр культурных центров страны, которыми должны стать не только Москва и Санкт-Петербург, но и другие города России.

Допризывная подготовка имени Янки Дягилевой

В Новосибирской области реализуется проект, связанный с сохранением дома рок-композитора и исполнительницы Янки Дягилевой.

— Огромная часть моей жизни прошла в рок-среде, она связана с рок-музыкой, я сам ей занимался, — рассказывает Прилепин. — Мы — сумбурные дети Летова, сибирского рока, Янки. Потом мы стали взрослыми, можем носить пиджаки и говорить правильные фразы. На самом деле, мы — оттуда. У моих товарищей есть та закваска, которая водила их на площади, делала их ополченцами, заставляла совершать самые неожиданные, самые яркие вещи. В этом смысле сибирский рок — это часть нашего национального сознания.

Другой проект, реализуемый совместно с рядом политических партий, общественных движений и Росгвардии в Новосибирской области, касается физической и патриотической подготовки будущих призывников.

— Идея центра допризывной подготовки — создать центр, где молодых людей будут готовить к грядущей службе в армии, к тому, с чем они столкнутся в Вооруженных Силах, — рассказывает военный историк Владислав Шурыгин. — Мы должны сделать из призывника человека, который знает, к чему он идет, что его ждет. Там не только будут ребята 16-17 лет, а будут повышать квалификацию и те, кто уже служит. Центр еще несет нагрузку патриотического воспитания. Задача — помогать взрослеть, потому что там, конечно, будет и военно-историческая часть, там будет военно-спортивная часть. Округ Росгвардии, который располагается здесь, он активно во всем этом принимает участие, и под его эгидой все это и будет сделано.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, помимо партии «За правду», в единый день голосования 13 сентября в выборах намерены участвовать «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Зеленые», «Новые люди», «Коммунисты России», «Партия роста», «Пенсионеры за социальную справедливость», «Родина», «Партия прямой демократии», а также кандидаты-самовыдвиженцы, выдвинувшиеся по избирательным округам.

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