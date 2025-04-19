Новосибирцы предпочитают отдыхать в России

Больше половины (56%) россиян, в том числе новосибирцев, планируют летом отправиться в путешествие по стране, а провести отпуск за границей хотели бы 20%. Такие результаты показал опрос банка ВТБ, посвященный планам россиян на летний отдых.

Почти треть сибиряков предпочитают отдыхать на природе – на даче, у рек или лесов. При этом каждый пятый новосибирец планирует все лето работать.

Наиболее популярными направления поездок внутри страны на майские праздники и летом у сибиряков являются Алтай (33%), Байкал (21%), а также столицы — Санкт-Петербург (17%) и Москва (15%).

Среди зарубежных направлений жители столицы Сибири выбирают Таиланд (33%), Турцию (25%), а также в ОАЭ и Египет (по 17% соответственно).

Стоит отметить, что 31% опрошенных планирует потратить на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще почти 25% новосибирцев надеются уложиться в рамки от 100 до 300 тыс. рублей.

— Для тех, кто планирует отдых, важно продумать и связь в поездке. Например, проверить есть ли у оператора роуминг в путешествиях по регионам России, оценить условия тарификации, доступность связи в регионе поездки. При выезде за границу изучить условия международного роуминга, — советует генеральный директор ВТБ Мобайл Алексей Чернецов.

Напомним, по итогам 2024 года выездной турпоток по пляжным направлениям из аэропорта Новосибирска составил 400 тысяч туристов. Это на 20% больше, чем в 2023 году. Самым популярным у сибиряков направлением отдыха в 2024 году стали Турция, Таиланд и Шри-Ланка. Кроме того, в 2024 году в список туров для пляжного отдыха для жителей Сибири вернулись Вьетнам и Санья (КНР).

При этом эксперты заявляли о том, что черноморские курорты России притягивают все больше отдыхающих. Сочи принимает турпоток круглогодично и, по сравнению с 2019 годом, в 2024 из Новосибирска он вырос в 3,5 раза, из Красноярска — в 9,5 раз, из Барнаула — в 30 раз.

Ранее редакция сообщала, что первые маршруты автомобильного туризма утвердили в Новосибирской области.