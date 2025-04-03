Первые маршруты автомобильного туризма утвердили в Новосибирской области

В Новосибирской области официально утвердили первые туристические маршруты по программе автомобильного туризма — «Сибирский тракт» и «Там, где начинается Чуйский тракт». Интерактивные путеводители по ним уже доступны на туристическом портале Новосибирской области, а также на сайтах Путешествуем.рф и RUSS PASS.

— Утверждая первые автомобильные маршруты, мы опирались на наиболее привлекательные направления для туристов, где уже создана сопутствующая инфраструктура, есть гостиницы, кафе, места отдыха, – рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Маршрут «Там, где начинается Чуйский тракт» протяженностью в 290 км проходит от Новосибирска до поселка Сузун. За три дня путешественники смогут посетить сибирскую «силиконовую долину» – Академгородок, Святой ключ в поселке Ложок, посмотреть на сибирские красоты с высоты горы Зверобой, а также отчеканить сибирскую монету в музейно-туристическом комплексе «Сузун-завод. Монетный двор».

Протяжённость маршрута «Сибирский тракт» 734 км. Он проходит от Новосибирска через Каргат, Чановский, Купинский и Барабинский районы. Автотуристы могут посетить уникальное соленое озеро «Карачи», самое большое озеро Западной Сибири «Чаны». Также по пути путешественников ждет озеро «Горькое», вода которого насыщена целебными минералами. Среди привлекательных культурных локаций – Михайловская набережная в Новосибирске и парк народных традиций «Хуторок» в Каргате.

Напомним, в Новосибирской области разработана программа «Развитие автомобильного туризма до 2035 года». Её реализация началась в 2025 году. В рамках реализации программы в области будут определены основные направления автомобильного туризма. Эти трассы планируется благоустроить, в том числе оборудовав парковочные места для экскурсионных автобусных групп. Создание новых туристических маршрутов соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Стоит отметить, что перевозчики уже не один год требуют навести порядок с размещением объектов дорожного сервиса в Новосибирской области. Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев отмечал, что государством утверждены четкие нормативы размещения таких объектов. Например, на дорогах второй и третьей технической категории АЗС, СТО и пункты питания должны размещаться не реже, чем через 100 км, а площадки для отдыха водителей — через 50 км. Однако, на дорогах Новосибирской области и других регионов Сибири нормативы размещения объектов сервиса не соблюдаются. Бизнес не идет на региональные дороги.

Ранее редакция сообщала, что экстремальные экскурсии привлекают туристов в Новосибирскую область. Гости региона готовы идти в поход на снегоступах и ехать на Васюганские болота.