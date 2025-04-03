Рекламодателям

Первые маршруты автомобильного туризма утвердили в Новосибирской области

  • 03/04/2025, 18:31
Автор: Оксана Мочалова
Первые маршруты автомобильного туризма утвердили в Новосибирской области
Они официально включены в программу

В Новосибирской области официально утвердили первые туристические маршруты по программе автомобильного туризма — «Сибирский тракт» и «Там, где начинается Чуйский тракт». Интерактивные путеводители по ним уже доступны на туристическом портале Новосибирской области, а также на сайтах Путешествуем.рф и RUSS PASS.

— Утверждая первые автомобильные маршруты, мы опирались на наиболее привлекательные направления для туристов, где уже создана сопутствующая инфраструктура, есть гостиницы, кафе, места отдыха, – рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Маршрут «Там, где начинается Чуйский тракт» протяженностью в 290 км проходит от Новосибирска до поселка Сузун. За три дня путешественники смогут посетить сибирскую «силиконовую долину» – Академгородок, Святой ключ в поселке Ложок, посмотреть на сибирские красоты с высоты горы Зверобой, а также отчеканить сибирскую монету в музейно-туристическом комплексе «Сузун-завод. Монетный двор».

Протяжённость маршрута «Сибирский тракт» 734 км. Он проходит от Новосибирска через Каргат, Чановский, Купинский и Барабинский районы. Автотуристы могут посетить уникальное соленое озеро «Карачи», самое большое озеро Западной Сибири «Чаны». Также по пути путешественников ждет озеро «Горькое», вода которого насыщена целебными минералами. Среди привлекательных культурных локаций – Михайловская набережная в Новосибирске и парк народных традиций «Хуторок» в Каргате.

Напомним, в Новосибирской области разработана программа «Развитие автомобильного туризма до 2035 года». Её реализация началась в 2025 году. В рамках реализации программы в области будут определены основные направления автомобильного туризма. Эти трассы планируется благоустроить, в том числе оборудовав парковочные места для экскурсионных автобусных групп. Создание новых туристических маршрутов соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Стоит отметить, что перевозчики уже не один год требуют навести порядок с размещением объектов дорожного сервиса в Новосибирской области. Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев отмечал, что государством утверждены четкие нормативы размещения таких объектов. Например, на дорогах второй и третьей технической категории АЗС, СТО и пункты питания должны размещаться не реже, чем через 100 км, а площадки для отдыха водителей — через 50 км. Однако, на дорогах Новосибирской области и других регионов Сибири нормативы размещения объектов сервиса не соблюдаются. Бизнес не идет на региональные дороги.

Ранее редакция сообщала, что экстремальные экскурсии привлекают туристов в Новосибирскую область. Гости региона готовы идти в поход на снегоступах и ехать на Васюганские болота.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

78

Рубрики : Туризм

Регионы: Новосибирская область

Теги : Автомобильный туризм


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова

Алла Литвинова: На рынке труда в 2025 году корона упадет у многих

Эксперт прокомментировала, где находится грань между кадровым голодом и дефицитом хорошей работы
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мэрия Новосибирска вновь продает торговый центр - долгострой на Ватутина
3/04/25 19:00
Бизнес Власть Недвижимость
Первые маршруты автомобильного туризма утвердили в Новосибирской области
3/04/25 18:31
Туризм
Экс-главе Сибирского отделения РАН Асееву отказали в снятии судимости
3/04/25 18:00
Право&Порядок
Строительство двух ГЧП-поликлиник в Новосибирске практически остановилось
3/04/25 17:30
Общество
Премьера фильма «Фестиваль» и встреча с Вадимом Репиным состоятся в Новосибирске
3/04/25 17:10
Стиль жизни
Новосибирская компания неправомерно использует статус микрокредитной организации
3/04/25 17:00
Бизнес Право&Порядок
Новосибирск не вошёл в Топ-10 городов-миллионников по качеству городской среды
3/04/25 16:00
Город Общество
Первый обучающий модуль программы «Герои НовоСибири» стартует в НСО летом
3/04/25 15:40
Власть
Гормост планирует восстановить подсветку Бугринского моста в Новосибирске
3/04/25 15:30
Общество
Житель Новосибирска получил 24 тысячи спам-звонков за год
3/04/25 14:30
Общество Право&Порядок Технологии
Два миллиона сибиряков могут пользоваться кикшерингом на особых условиях
3/04/25 14:15
Бизнес
Грузоперевозчики раскритиковали китайские фуры на конференции в Новосибирске
3/04/25 13:30
Бизнес
Российский автопроизводитель оценил запасы иномарок у дилеров
3/04/25 13:15
В апреле изменится график выплаты пенсий и пособий в Новосибирской области
3/04/25 13:00
Общество
Стало известно, когда завершится строительство четвертого моста в Новосибирске
3/04/25 12:30
Общество
Минэк РФ утвердил участников обновленной программы льготного кредитования МСП
3/04/25 12:25
Финансы
Специалисты рассказали о возможностях цифровой платформы «Содружество»
3/04/25 12:15
Финансы
По итогам 2024 года «Новосибирскавтодор» показал убыток
3/04/25 11:30
Бизнес
«Клуб Директоров» провел заседание на актуальную для бизнеса тему
3/04/25 11:25
Бизнес
Новосибирцы будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года
3/04/25 11:00
Общество
Популярное
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском
25/03/25 17:30
Новости компаний
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
3/04/25 9:10
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
2/04/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологического субботника
1/04/25 10:35
Энергетики построили электросети в «Сосновом бору»
1/04/25 9:15
Энергетики обеспечили мощностью исследовательский центр в Новосибирске
31/03/25 16:45
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов до 1 года
31/03/25 10:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска