Новосибирцы предпочитают покупать импортные автомобили

Аналитики ВТБ выяснили, что в первом полугодии жители Сибири не изменяют подержанным авто из Японии и Кореи.
В январе-июне в Новосибирской области зарубежные бренды приобрели 90% заемщиков, получивших автокредит в банке.
Несмотря на то, что средний россиянин выбирает новый автомобиль, жители Сибири предпочли купить на заемные средства подержанные машины. Так, в Алтайском крае более 60% граждан провели сделки на вторичном рынке, в Красноярском крае – примерно 75%, в Томской области – около 80%, а вот в Новосибирской области предпочтения разделились приблизительно поровну – на долю новых автомобилей приходится 51%.
Вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий отметил, что важную роль в автоприоритетах играет регион проживания.
— Например, у дальневосточников безусловные многолетние лидеры – японские авто. В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал, — пояснил эксперт.
Фото: freepik.com/Автор: standret
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