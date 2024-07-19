Новосибирцы предпочитают покупать импортные автомобили

Аналитики ВТБ выяснили, что в первом полугодии жители Сибири не изменяют подержанным авто из Японии и Кореи.

В январе-июне в Новосибирской области зарубежные бренды приобрели 90% заемщиков, получивших автокредит в банке.

Несмотря на то, что средний россиянин выбирает новый автомобиль, жители Сибири предпочли купить на заемные средства подержанные машины. Так, в Алтайском крае более 60% граждан провели сделки на вторичном рынке, в Красноярском крае – примерно 75%, в Томской области – около 80%, а вот в Новосибирской области предпочтения разделились приблизительно поровну – на долю новых автомобилей приходится 51%.

Вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий отметил, что важную роль в автоприоритетах играет регион проживания.