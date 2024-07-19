Более 793 млн рублей выплатит по облигациям мэрия Новосибирска

Сегодня, 19 июля, состоится погашение четвертой амортизационной части номинальной стоимости муниципальных облигаций города Новосибирска и выплата купонного дохода за 25 купонный период. Общий объем выплат составит 793,55 млн. рублей. сообщили в мэрии Новосибирска.

— На одну облигацию номиналом 450 рублей будет выплачено 8 рублей 71 копейка купонного дохода и 150 рублей в счет погашения амортизационной части номинальной стоимости облигаций, — говорится в сообщении.

Получить денежные средства можно будет в течение 90 дней.

В мэрии рассказали, что выпуск облигаций RU35009NSB1 обращается на Московской бирже с 29 ноября 2017 года. Он включен в котировальный список «А» первого уровня. В обращении находится 5 млн штук ценных бумаг. Дата погашения выпуска облигаций — 27 ноября 2027 года.

Напомним, сейчас в обращении находятся три выпуска облигаций Новосибирска на общую сумму 7,2 млрд рублей. Последний раз облигации для привлечения финансирования использовались в 2019 году. Общий объем задолженности Новосибирска по облигационным выпускам, согласно данным мэрии, на 1 июля 2024 года составляла 5,9 млрд руб.

Средства от размещения облигаций направляются на рефинансирование кредитов коммерческих банков, чтобы сэкономить расходы города на обслуживание долгов.

Антикоррупционную проверку проходит приказ об утверждении решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2024 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Согласно документу, общий объем эмиссии облигаций составит 13,5 млрд рублей. Начало размещения запланировано на 23 августа 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что в мэрии Новосибирска считают, что выпуск «зеленых» облигаций городом нецелесообразен.