Новосибирец избавил собаку от одиночества с помощью смерти

Ужасная трагедия произошла в городе Обь под Новосибирском. Владельцы собаки решили избавиться от нее самым бесчеловечным способом. Они повесили четвероногого друга.
Хозяева не могли держать собаку в новом жилище и регулярно навещали ее на старом адресе, чтобы покормить. Однако через какое-то время устали от этого и пригрозили в социальных сетях, что убьют питомца.
В ситуацию вмешались волонтеры и решили забрать собаку. Однако те не успели и прибыли на место казни, когда спасать было уже некого.
Тело лохматого отдали на экспертизу, а мужчину, которого подозревают в убийстве, привезли в полицию сами волонтеры для разбирательства.
Ранее редакция сообщала о том, что проводится проверка нападения собаки на 6-летнего мальчика в Новосибирске.
Источник фото: Новосибирск. Животные в добрые руки
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