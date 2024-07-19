Новосибирец избавил собаку от одиночества с помощью смерти

Ужасная трагедия произошла в городе Обь под Новосибирском. Владельцы собаки решили избавиться от нее самым бесчеловечным способом. Они повесили четвероногого друга.

Хозяева не могли держать собаку в новом жилище и регулярно навещали ее на старом адресе, чтобы покормить. Однако через какое-то время устали от этого и пригрозили в социальных сетях, что убьют питомца.

В ситуацию вмешались волонтеры и решили забрать собаку. Однако те не успели и прибыли на место казни, когда спасать было уже некого.

Тело лохматого отдали на экспертизу, а мужчину, которого подозревают в убийстве, привезли в полицию сами волонтеры для разбирательства.

Ранее редакция сообщала о том, что проводится проверка нападения собаки на 6-летнего мальчика в Новосибирске.