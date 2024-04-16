Новосибирцы предпочитают вещи, сшитые местными производителями

Новосибирцы все чаще пользуются местными брендами. Об этом сообщает школа бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School и маркетплейс Lamoda. Компании провели совместное исследование, чтобы оценить потребительское поведение и влияние на него культурной и социальной повестки. Согласно исследованию, 65% жителей Новосибирска предпочитают локальные марки.

Чаще всего (79%) горожане покупают повседневные вещи – джинсы, брюки, футболки, водолазки и др. Вторая (29%) по частоте покупок категория – обувь (38%) и аксессуары (35%). Третье место заняли: вещи для определенного случая (29%), под дресс-код (28%).

— Важность отражения культуры страны в коллекциях локальных брендов отметили 21% респондентов. Четверть опрошенных (25%) испытывают гордость, когда покупают вещи у местного производителя, столько же (24,5%) ощущают свой вклад в развитие локальной моды, — говорится в сообщении.

При этом, больше трети новосибирцев (34%) отмечают взаимосвязь моды и культуры. Они считают, что фильмы и сериалы повлияли на 56%, искусство на 41%. Музыка и театр оказали влияние только на 20% и 9%. Об отсутствии такой связи заявили 11% респондентов.

Что касается мотивации к покупке новых вещей, то чаще всего они совершаются при смене сезона и погоды (48%), после обзоров и подборок в медиа или у инфлюенсеров (38%), а также во время скидок и акций (37%). Кроме того, покупки совершаются накануне поездки в отпуск (32%) и значимых изменений в жизни (46%). Около четверти опрошенных рассказали, что совершают покупки, когда возникает необходимость произвести впечатление на других.

Стоит отметить, что большинство опрошенных (37%) делают покупки только в хорошем настроении. Тем не менее, для 7% новосибирцев, покупка одежды является большим стрессом.

Ранее редакция сообщала, что локальным брендам и дизайнерам проще выйти на рынок Центральной России, чем Новосибирска.