Три человека пострадали в массовом ДТП на Советском шоссе в Новосибирске

В ДТП с участием 5 автомобилей пострадали три человека. Авария произошла днем 16 апреля на Советском шоссе в Кировском районе Новосибирска.

По информации Госавтоинспекции, 51-летний водитель Cadillac ехал со стороны улицы Петухова в сторону Северного проезда. Внезапно автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Mitsubishi.

От мощного удара тот столкнулся с Toyota, двигающуюся в попутном направлении. Женщина за рулем Toyota в попытке торможения машины врезалась в автомобиль Nissan.

В это время, продолжавший свой «вирусный» маршрут, Cadillac врезался в Toyota Land Cruiser, после чего его отнесло на территорию АЗС, где его конечным пунктом стал фонарный столб.

— В результате происшествия пострадали: водитель Cadillac, 38-летняя женщина-водитель Toyota, а также ее пассажир, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

На месте аварии работали сотрудники ДПС. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее редакция сообщала о том, что лидером по числу смертельных ДТП в Новосибирской области в марте 2024 года стал Болотнинский район. Всего в прошлом месяце в регионе произошло 163 ДТП.