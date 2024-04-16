На Димитровском мосту за неделю заменят 7 тыс кв метров покрытия

При хорошей погоде на Димитровском мосту будет заменено 7 тысяч квадратных метров покрытия в ближайшую неделю.

Как сообщила мэрия Новосибирска, ООО «СК «Дороги Сибири» приступили к текущему ремонту проезжей части. За выходные на мосту было отфрезеровано 2 тысячи квадратных метров покрытия.

Сейчас идет укладка асфальтобетона с правого берега на левый. Работы проводятся в ночное время, чтобы не создавать препятствий для движения автомобилей.

— На сегодня наша задача — завершить подготовительный этап ремонта моста, — сказал Иосиф Кодалаев, директор МКУ «Гормост».

На мосту работают около 25 человек, которые трудятся в три смены. Ремонт продлится два года и будет завершен в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске приступили к ремонту обратной стороны Октябрьского моста.