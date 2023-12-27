Локальным брендам и дизайнерам проще выйти на рынок Центральной России, чем Новосибирска

Замена игроков идет непросто

Ключевые тренды и боли рынка легкой промышленности Новосибирской области обсудили представители отрасли и эксперты на круглом столе в рамках Новосибирского предпринимательского форума.

Основные тренды обозначила международный fashion-эксперт, основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ» Надежда Исхакова.

— Легкая промышленность и индустрия моды за последние 3-4 года видоизменились колоссально. Этим изменением предшествовали два глобальных события: пандемия и СВО. В результате на рынке происходит серьезная замена игроков. Из ТЦ ушли многие мировые бренды — и на этом фоне укрепляют свои позиции крупнейшие российские бренды: расширяют торговые площади, и это выглядит достойно, — констатировала эксперт.

При этом на рынке появляется все больше небольших локальных брендов, которым не так-то просто попасть в торговые центры.

— Если мы посмотрим на вакансию в ТЦ, то увидим, что небольших площадок на 100-200 «квадратов», которые могут занять локальные компании, практически нет. Это топовая ходовая площадь, поэтому таких локаций в ТЦ в свободном доступе нет. Большие площадки местные бренды не потянут, — комментирует Анастасия.

Анастасия Немцова, заместитель председателя Российского совета торговых центров, прокомментировала вопрос с доступностью ТЦ для локальных производителей. По ее словам, полноценно уходом иностранных компаний из России воспользовались всего три компании: Gloria Jeans, Melon Fashion Group и Lime. Они заняли топовые локации в крупных ТЦ и стрит-ритейле, в том числе на центральных улицах Москвы, где ранее были иностранные бренды.

Она поясняет, что многие региональные бренды романтизируют попадание в крупный ТЦ. Они считают, что только этот факт является залогом их успеха.

— Нет, коллеги, чтобы размещаться в ТЦ, нужны огромные ресурсы. Это затраты на ремонт помещений, так как крупные ТЦ Новосибирска просто не запустят арендатора без отделки. Плюс страховой депозит в размере трехмесячной суммы аренды (а ставки в таких ТЦ очень высокие), коммуналка, сервисный сбор, то есть это огромное количество платежей, которое небольшой компании физически очень сложно потянуть, —предупреждает эксперт. — Даже если локальный бренд находит ресурсы, следует помнить, что ТЦ не нужны арендаторы now name. Они должны генерить трафик — это основной KPI торговых центров. Арендодатель должен быть уверен, что у арендатора хватит мощности и товарных остатков, чтобы заинтересовать покупателей. Как правило, товары местных производителей более нишевые и дорогие, чем массовых иностранных брендов. Так что, выбирая ТЦ, вы должны четко понимать своего покупателя, будет ли он готов приобретать ваш товар. Просто сесть, украсить витрины и ждать потребителей не получится. Вы должны работать на привлечение покупателей, над мерчендайзингом. Практика показывает, что далеко не все умеют работать с выкладкой товара. Между тем даже правильная выкладка, правильный цвет стен могут привести к росту продаж. Это то направление, в котором локальным брендам нужно развиваться и чему нужно обучать местных предпринимателей: как правильно позиционировать себя, свой товар, чтобы его хотели купить.

Рынок решает

Еще один тренд, по мнению Надежды Исхаковой, — это формирование уникальной российской и сибирской айдентики.

— Появляется новый современный образ российского дизайна и российских дизайнеров. Мы становимся свидетелями исторического процесса и пока не понимаем, что получим в итоге, но наблюдать за этим очень интересно, — констатирует эксперт.

По ее оценке, российские бренды в последнее время стали более серьезно подходить к маркетингу и продвижению. Их позиционирование не уступает стандартам, к которым привык российский потребитель, ранее покупавший продукцию европейских компаний.

Также поменялось поведение производителей, которые приняли тот факт, что товары легкой промышленности важны не только качеством и ценой.

— Я давно работаю в отрасли и часто провожу мастер-классы. Ранее представители легпрома постоянно заявляли, что их уникальная особенность — это цена и качество. Я убеждала их в том, что эти два фактора — стандарты рынка и если производитель делает акцент только на них, то он проиграет, — поясняет Надежда Исхакова. — Сейчас я вижу, что компании вкладывают в свой продукт смыслы и ценности, и из-за этого бренд становится интереснее для потребителя. Практика показывает, что покупатель может выбрать бренд выше по цене только потому, что его ценности ему откликаются. Уже нет слепого подражания европейским трендам — это старое веяние.

— Это причастность людей к тому, чтобы развивать собственное производство. Считаю, что эти изменения в сознании людей — огромная победа. Покупатели осознают, что ценность продукта российских компаний не уступает импортным, и готовы голосовать за это рублем, — говорит эксперт.

Еще один тренд в потреблении —. Слоган «Сделано в России» уже произносится не пренебрежительно, а с признательностью. Таким образом покупатели поддерживают своих производителей.

Формируется позитивный тренд со стороны крупных поставщиков сырья. Меняются их подходы и политика работы с локальными брендами, они соглашаются на продажу небольших партий сырья — и для региональных компаний это спасение. Немногие локальные бренды могут себе позволить вложить деньги в огромный массив материала, а также не могут отшивать такие партии. Раньше это было очень серьезным препятствием для развития регионалов.

— На мой взгляд, наконец, российская легкая промышленность избавилась от тяжелого постсоветского влияния. На смену приходят молодые современные бренды, которые отлично ориентируются в отрасли, выстраивают эффективные цепочки продажи, используют современные инструменты продвижения. И самое главное — за счет онлайн-ресурсов они находятся в прямом диалоге с конечным потребителем. Это позволяет быстро ориентироваться в ситуации и меняться, чтобы максимально точечно адаптироваться под запросы покупателя, — поясняет она. — Покупатель, благодаря соцсетям, другим каналам, может очень быстро донести до производителя, что тому нужно выпускать и что будет пользоваться спросом у целевой аудитории. Мы, наконец, ушли от риторики о том, что производители садятся и решают, что будут носить потребители. Все решает рынок.

Задачи на 2024 год: кадры и продвижение

Говоря о развитии отрасли легкой промышленности, Надежда Исхакова отмечает, что локальные бренды сталкиваются с серьезной проблемой долгого и дорогого входа на рынок с точки зрения продвижения. Реклама становится очень дорогой и неподъемной для небольших компаний статьей расходов. Это одна из задач, которую необходимо решать для эффективного развития отрасли.

Площадку для презентации легпрома и привлечения байеров предлагают создать в Новосибирске ярмарки, fashion-дни, нужно создать календарь мероприятий на год. При этом на показы нужно привлекать специалистов, делать из этих мероприятий яркие запоминающиеся события, чтобы они повышали репутацию региональных брендов.

Эксперт также предложила создать в Новосибирске кластер легкой промышленности для генерации новых идей и привлечения байеров.

Между тем Анастасия Немцова отметила, что Новосибирск сегодня является одной из проблемных площадок, где торговым центрам сложно согласовать проведение ярмарок, в том числе с участием местных дизайнеров.

— Во многих ТЦ Новосибирска проводятся ярмарки предновогодние, гендерные и т.д. Новосибирск был у нас одной из пробных площадок по согласованию ярмарок. Чтобы ТЦ согласовать помещение ярмарки, где он может разместить локальных дизайнеров, нужно подать заявку за месяц. Если мы чуть-чуть опоздали, то нам отказывают, — делится опытом Анастасия. — Понимаю, если говорят про уличную ярмарку, где очень важен внешний вид, но у ТЦ есть свои очень жесткие внутренние требования. Если ТЦ говорят, что успеют все организовать в соответствии с требованиями за определенный срок, то они это сделают.

Начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Наталья Чагина пояснила, что муниципалитет действует в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области. Для корректировки сроков нужно писать обращение в Минпромторг региона — рекомендовала она.

Кроме того, в 2024 году отрасли по-прежнему придется заниматься решением одной из ключевых болей — поиском кадров. По словам Надежды Исхаковой, сегодня молодое поколение не очень охотно идет работать в компании легпрома. Интерес молодежи к индустрии моды также может повысить отраслевой креативный кластер.

Начальник отдела трудоустройства, профессиональной ориентации и обучения управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Анна Кошелева рекомендовала компаниям отрасли для решения проблемы с кадрами проанализировать ситуацию с зарплатами.

— Сегодня у нас в области зарегистрированы 31,5 тысячи вакансий и 8,7 тысячи безработных. При этом на учете в центрах занятости стоят 47 граждан, имеющих профильное образование швеи/портного, — отметила Кошелева. — Зарплаты в отрасли варьируются от 20 до 70 тысяч рублей, то есть средняя — 35 тысяч рублей. Для сравнения: средняя зарплата по региону — уже 60 тысяч рублей.

Для повышения престижности профессии она также рекомендовала участникам отрасли активнее заниматься ранней профориентацией школьников.

Ранее редакция рассказывала о местных ярких производителях, работающих в сегменте легпрома.