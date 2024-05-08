Восстановленный советский истребитель времён ВОВ взмыл в воздух над Новосибирском

Умельцы из Новосибирска восстановили советский истребитель И-16, участвовавший в боях Великой Отечественной войны.
Это было сделано к 79-й годовщине Победы специалистами проекта «Крылатая память Победы».
— Полёт стал результатом многолетнего кропотливого труда энтузиастов, — отметили в сообщении правительства Новосибирска.
За штурвал советского истребителя сел заслуженный летчик-испытатель РФ, директор СибНИА им. Чаплыгина Владимир Барсук.
По его словам, появление этого истребителя ознаменовало новую эру в развитии боевой авиации.
— К началу Великой Отечественной войны он стал самым массовым истребителем, при этом от наших летчиков для успешного выполнения боевых задач требовалось максимальное внимание и концентрация, — отметил Барсук.
Ранее редакция сообщала о том, что вертолет для санавиации ищут в Новосибирске.
Источник фото: Правительство Новосибирской области / Автор — пресс-служба
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