Новосибирцы привезли из отпуска лихорадку денге и малярию

Роспотребнадзор по Новосибирской области озвучил данные, что в регионе выявлены случаи заболевания лихорадкой Денге и малярией.

Инфекцию жители региона подхватили во время отдыха в Таиланде и Конго, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.