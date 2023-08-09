Новосибирцы привезли из отпуска лихорадку денге и малярию

Роспотребнадзор по Новосибирской области озвучил данные, что в регионе выявлены случаи заболевания лихорадкой Денге и малярией.
Инфекцию жители региона подхватили во время отдыха в Таиланде и Конго, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
— Выявлено 4 случая заболевания лихорадкой денге. Показатель заболеваемости составил 0,14 на 100 тыс. населения, что на 25% выше уровня аналогичного периода предыдущего года. Также зафиксирован единственный случай малярии у 31-летнего жителя Октябрьского района Новосибирска. Мужчина заразился в Демократической республике Конго г. Колвези, где он находился с ноября 2022 по февраль 2023 года, — сообщили в ведомстве.
Фото: ru.freepik.com — senivpetro
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