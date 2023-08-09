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Андрей Травников: Задача молодёжных центров – наполнить досуг активной общественной и патриотической деятельностью

  • 09/08/2023, 16:25

Андрей Травников: Задача молодёжных центров – наполнить досуг активной общественной и патриотической деятельностью
Губернатор в ходе рабочей поездки посетил Купинский молодёжный центр, который назвал примером по разнообразию направлений работы для всех других подобных учреждений региона.

— Во время посещения всех молодёжных центров и открытых пространств я всегда задаю вопрос – чем занимаются в них ребята, как живёт эта инфраструктура? — напомнил глава региона. – Год назад мы перезапустили молодёжные центры. Есть желание уйти от формата просто досугового клуба – хотелось бы, чтобы досуг дополнялся активной общественной деятельностью, созданием сообществ по интересам для вовлечения сверстников к участию в городских и районных мероприятиях, в том числе в патриотической работе или волонтёрской деятельности. В Купинском районе это удаётся организовать темпами даже большими, чем мы обсуждали год назад – здесь и молодёжное направление, и молодые семьи, и поддержка общественных и некоммерческих организаций, и волонтёры – здесь молодёжный центр и открытое пространство живут очень бурной, яркой, разнообразной жизнью. Купинский молодёжный центр можно считать примером для остальных таких учреждений.

Молодёжный центр начал свою работу в январе 2004 года. В 2022 году на базе центра открылся и активно осуществляет свою деятельность опорный центр добровольчества, который объединяет волонтёров Купинского, Здвинского, Татарского, Чановского и Чистоозёрного районов. За 2022-2023 гг. в опорном центре значительно прибавилось количество волонтёров – теперь их более 360 человек.

Фото с сайта правительства НСО

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : правительство НСО Патриотическое воспитание молодежные центры Андрей Травников


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