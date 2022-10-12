Новосибирцы «прокачали» ЗАГСы города

К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные по мобильной активности в сети оператора.

Рейтинг самых «качающих» ЗАГСов Новосибирска выглядит следующим образом:

ЗАГС Ленинского района — 21% от общего «свадебного» трафика;

ЗАГС Октябрьского района — 19%;

ЗАГС Центрального округа — 17%.

На лидирующих позициях оказались те отделы, откуда легче всего добраться на фотосессию в эффектных городских локациях: парки, скверы, набережные, смотровые площадки.

Регистрации брака в Новосибирске проходят со вторника по субботу. Если еще несколько лет назад самые «горячие» дни по использованию веб-данных во время церемоний приходились на конец недели, то сейчас они распределяются более равномерно. При этом влияние сезона на цифровую активность остается весьма существенным. Мобильная активность в районах ЗАГСов традиционно увеличивается с июня по сентябрь, причем именно в сентябре как в этом, так и в прошлом году близкие женихов и невест выкладывали больше всего роликов и фотографий в сеть.

Трогательными моментами из дворцов бракосочетаний делятся и гости из других регионов страны — на них приходится до 22% онлайн-данных. Этой осенью на новосибирские свадьбы в большом количестве приезжали родственники и друзья молодоженов из соседнего Кузбасса, Барнаула и Томска.

Благодаря высоким скоростям мобильного интернета МегаФона, пользователи могут вести прямые эфиры и оперативно делиться памятными фотографиями в семейных чатах. Все локации, где расположены ЗАГСы, обеспечены качественным и стабильным покрытием 4G. Оператор ежегодно проводит модернизацию оборудования в Новосибирске, в том числе увеличивает пропускную способность сети и повышает скорость передачи данных. С начала этого года МегаФон модернизировал почти 300 базовых станций LTE, в результате чего ускорил интернет во всех районах областного центра.

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