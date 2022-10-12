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Экс-депутат Колыванского райсовета исчез в неизвестном направлении

  • 12/10/2022, 12:47
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КПРФ потеряла экс-депутата в Колывани
Последними его видели сотрудники правоохранительных органов.

В реготделении КПРФ несколько дней не могут выйти на связь со своим однопартийцем – экс-депутатом Колыванского райсовета, лидером районных коммунистов Алексеем Астафьевым после того, как его из здания районной администрации увели сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщают в областном отделении партии со ссылкой на очевидца — действующего депутата райсовета Виктора Коваленко. По словам Коваленко, несколько сотрудников районной администрации вошли в зал заседаний в здании районной администрации, где в тот момент находился Астафьев, которого попросили проследовать в райотдел МВД.

Начальную фазу я не видел, цитирует Коваленко сайт обкома КПРФ. Вступил в разговор, предложил поехать в полицию вместе с Алексеем после завершения сессии. Их это предложение не устроило, они сказали Алексею если вы не подчиняетесь, мы применим силу.

В тот же день на одном из местных пабликов появилась анонимная информация о том, что сотрудники полиции прибыли в здание администрации, чтобы вручить экс-депутату мобилизационную повестку.

Сегодня на сессии района вручали повестку, кому бы вы думали? Астафьеву Алексею Анатольевичу, который до этого, ее не получил, уж не знаю по каким причинам, сообщает анонимный автор.

доходы депутата

Сведения о доходах и имуществе депутата снова стали поводом для лишения мандата

Однако данная информация вызвала сомнения.

А что ж анонимно-то? Так гаденько и злорадненько, пишет одна из местных активисток в комментарии к посту. А если по теме, сколько лет Астафьеву, кто-то подскажет? Какая повестка, что за глупость? И почему её принесли в зал заседаний, а не по месту жительства? Он что, скрывался? Короче, очередная постановка, всё шито белыми нитками.

Во вручение повестки не верят и в реготделении КПРФ.

Почему ее пришлось вручать столь скандальным способом спустя неделю после того, как губернатор заявил о выполненном плане по мобилизации не объясняется, сообщают коммунисты. Алексей Астафьев родился в 1972 году, на момент «вручения повестки» ему исполнилось 50 лет.

В партии этот факт связывают с политической деятельностью Алексея Астафьева. Напомним, что в 2020 году перед единым днём голосования неизвестные подожгли его имущество. В августе 2022 года сессия райсовета досрочно прекратила его депутатские полномочия якобы по причине не предоставленных данных о доходах и имуществе семьи и якобы сокрытии доходов на миллионы рублей. Это решение Астафьев намеревался оспорить в судебном порядке.

Вечером 11 октября был зарегистрирован вход в аккаунт Алексея Астафьева «ВКонтакте», где было опубликовано сообщение, не связанное с общественной и политической деятельностью экс-депутата. На момент публикации материала связаться с Астафьевым редакции не удалось.

 

Ранее редакция сообщала о претензиях к контрольным органам в Колыванском районе одного из депутатов Заксобрания области.

 

Фото со страницы Алексея Астафьева ВКонтакте

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Рубрики : Власть Право&Порядок Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : КПРФ потеряла экс-депутата в Колывани


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