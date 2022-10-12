Экс-депутат Колыванского райсовета исчез в неизвестном направлении

В реготделении КПРФ несколько дней не могут выйти на связь со своим однопартийцем – экс-депутатом Колыванского райсовета, лидером районных коммунистов Алексеем Астафьевым после того, как его из здания районной администрации увели сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщают в областном отделении партии со ссылкой на очевидца — действующего депутата райсовета Виктора Коваленко. По словам Коваленко, несколько сотрудников районной администрации вошли в зал заседаний в здании районной администрации, где в тот момент находился Астафьев, которого попросили проследовать в райотдел МВД.

— Начальную фазу я не видел, — цитирует Коваленко сайт обкома КПРФ. — Вступил в разговор, предложил поехать в полицию вместе с Алексеем после завершения сессии. Их это предложение не устроило, они сказали Алексею — если вы не подчиняетесь, мы применим силу.

В тот же день на одном из местных пабликов появилась анонимная информация о том, что сотрудники полиции прибыли в здание администрации, чтобы вручить экс-депутату мобилизационную повестку.

— Сегодня на сессии района вручали повестку, кому бы вы думали? Астафьеву Алексею Анатольевичу, который до этого, ее не получил, уж не знаю по каким причинам, — сообщает анонимный автор.

— А что ж анонимно-то? Так гаденько и злорадненько, — пишет одна из местных активисток в комментарии к посту. — А если по теме, сколько лет Астафьеву, кто-то подскажет? Какая повестка, что за глупость? И почему её принесли в зал заседаний, а не по месту жительства? Он что, скрывался? Короче, очередная постановка, всё шито белыми нитками.

Однако данная информация вызвала сомнения.

Во вручение повестки не верят и в реготделении КПРФ.

— Почему ее пришлось вручать столь скандальным способом спустя неделю после того, как губернатор заявил о выполненном плане по мобилизации — не объясняется, — сообщают коммунисты. — Алексей Астафьев родился в 1972 году, на момент «вручения повестки» ему исполнилось 50 лет.

В партии этот факт связывают с политической деятельностью Алексея Астафьева. Напомним, что в 2020 году перед единым днём голосования неизвестные подожгли его имущество. В августе 2022 года сессия райсовета досрочно прекратила его депутатские полномочия якобы по причине не предоставленных данных о доходах и имуществе семьи и якобы сокрытии доходов на миллионы рублей. Это решение Астафьев намеревался оспорить в судебном порядке.

Вечером 11 октября был зарегистрирован вход в аккаунт Алексея Астафьева «ВКонтакте», где было опубликовано сообщение, не связанное с общественной и политической деятельностью экс-депутата. На момент публикации материала связаться с Астафьевым редакции не удалось.

Ранее редакция сообщала о претензиях к контрольным органам в Колыванском районе одного из депутатов Заксобрания области.