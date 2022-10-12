Региональные депутаты узнали о повышении тарифа на капремонт из СМИ

— К нам пошли звонки. Мы из прессы узнали, что взнос на капремонт будет увеличен в будущем — и опять на 25%. Что, типа, мы домов будем больше ремонтировать. Люди звонят, а мы, профильный комитет, ничего об этом не знаем, — заявил на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента зампредседателя комитета Дмитрий Козловский.

Согласно решению регионального правительства, в 2023 году тарифы на капремонт вырастут на 23%, по сравнению с 2022 годом, и составят 12 рублей 53 копейки за квадратный метр. Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов предложил обсудить этот вопрос отдельно, так как к рассматриваемым на заседании этого комитета темам он отношения не имеет.

— Но на самом деле, да, мы идем с увеличением взноса на капитальный ремонт. Цель — обеспечить исполнение программы в тех параметрах, которые утверждены, — добавил чиновник.

Заместитель губернатора Сергей Семка уточнил, что это решение входит в комплекс мероприятий, который обсуждался на попечительском совете Фонда капремонта и модернизации ЖКХ.

— Там и средства бюджета, и работа с кредиторкой начиная с этого года. Средства в бюджете также заложены на докапитализацию фонда и исполнение программ, — сообщил Семка.

До 2025 года в области планируют обновить 2500 домов. В областном бюджете на 2023-2025 годы на софинансирование капремонта планируется заложить по 900 млн рублей.

На этом тема по резкому увеличению тарифов на капитальный ремонт для жителей области была исчерпана. Ее обсуждение заняло менее 5 минут. Другие депутаты вопросы не задавали.

— Вы знаете, сколько жителей Новосибирской области сейчас находятся за чертой бедности? 480 тысяч человек! За 5 лет рост реальных доходов населения региона составил 94%, то есть они снизились на 6%, а при этом цены выросли в полтора раза. По моим данным, 73% заработанных средств люди сейчас просто проедают! Вы выбрали самый деструктивный вариант для выполнения своих обязательств и ликвидации своих недоработок. Министерство соцразвития вам тоже не скажет за это спасибо, — предупредил Николай Мочалин. — Ищите другие варианты: берите кредиты, оптимизируйте расходы.

Напомним, в 2022 году тарифы на капремонт в Новосибирской области выросли на 25,4%. Эта индексация активно обсуждалась в региональном парламенте. В частности, депутат Николай Мочалин предупреждал, что резкое повышение тарифов на капремонт может наложиться на общий рост цен, индексацию тарифов на тепло, на утилизацию ТКО — и все это в итоге приведет к негативным последствиям.

Напомним, несмотря на рост тарифов, в некоторых регионах Сибири в 2022 году программа капитального ремонта домов была сорвана. Между тем, с 1 декабря в России планируют повысить тарифы на ЖКХ — до 9%. Ранее индексацию планировалось провести в июле 2023-го. В Новосибирской области тарифы на ЖКХ выросли на 9% в июле 2022 года, при плане 5,2%.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о нецелесообразности повышать тарифы на капремонт без пересмотра региональной программы.