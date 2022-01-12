Новосибирцы просят ввести в регионе компенсацию за семейное образование

Речь идет о тех семьях, где родители решили, что их дети будут получать образование в домашних условиях. Такую возможность предоставил с 2012 года Закон об образовании РФ. Но решение об этом принимается на уровне субъекта РФ и в Новосибирской области она не установлена. Активные родители региона запустили петицию с просьбой к власти установить соответствующую выплату, сообщает ЧС-инфо.

— Эта выплата реализует конституционное право ребенка на бесплатное образование, наравне с теми детьми, которые посещают школу, так как Семейное образование не исключает материальных затрат на обучение ребенка, — поясняют авторы петиции, которую можно подписать на сайте change.org.

В Новосибирской области в прошлом учебном году на семейном образовании находился 1 451 ребенок.