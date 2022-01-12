Социально ориентированные предприятия могут получить до 500 тысяч рублей на реализацию проекта

В минпромторге начался приём документов от предпринимателей, работающих в сфере социального бизнеса, для получения и подтверждения статуса «Социальное предприятие» на 2022 год, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Статус «Социального предприятия» присваивается решением регионального минпромторга по итогам рассмотрения заявок, поданных субъектами малого и среднего предпринимательства, и соответствующих критериям Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 245-Ф, — говорится в сообщении.

Как рассказали в минпромторге региона, социальные предприятия имеют право на специальную поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», размер грантовой поддержки – до 500 тысяч рублей на реализацию проекта.

Так, в 2021 году 20 предпринимателей, реализующих проекты в сфере социального бизнеса, получили гранты на общую сумму более 8 млн рублей. При региональной государственной поддержке были реализованы такие проекты, как специализированный пансионат для лежачих и маломобильных людей «Добрый дом», расширение швейного производство ООО «Оптима» (на предприятии в том числе трудятся лица с ограниченными возможностями здоровья), открытие сети физкультурно-оздоровительных центров для детей «Бебифит», проекты в сфере дополнительного образования детей языкам, живописи, танцам.

— Кроме того, социальные предприятия могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» по продвижению своего бизнеса, для них предусмотрены услуги по разработке маркетинговой стратегии, сайта, информационных материалов, брендирование и другие меры поддержки, — добавили в пресс-службе регионального правительства.

Пакет необходимых документов для получения статуса «Социальное предприятие» находится на сайте министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Подробнее о приеме заявок можно узнать по телефону 238-61-99.