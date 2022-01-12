Директор УК «Плющихинский» подал иск в суд на депутата горсовета Новосибирска

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от Анатолия Лебединского к депутату горсовета Александру Бурмистрову. Такие же имя, отчество и фамилию, как у истца, носит директор ООО «Управляющая компания «Плющихинский». Что касается исковых требований, то, как сообщил Александр Бурмистров в комментарии Infopro54, их тема ему пока неизвестна. В документах суда подробности дела также не сообщаются.

Получить комментарий директора «Плющихинского» на момент публикации материала не удалось. Указанный на сайте номер мобильного телефона оказался недействующим. Ответившая на звонок по номеру стационарного телефона сотрудница компании заявила, что действующий номер директора ей неизвестен, а застать его на рабочем месте можно только по определенным дням, когда он проводит прием граждан.

— Мне сообщили, что иск уже поступил в канцелярию Горсовета, но лично с ним ознакомиться я пока не успел, — сообщает Александр Бурмистров.

Очевидно, поводом для иска могло стать его выступление на предпоследней в 2021 году сессии горсовета, посвященное задолженности компаний, входящих в ГК «Дискус», перед муниципалитетом за аренду земли.

— Ссылаясь на публикацию в СМИ, я озвучил, что бывший замруководителя УФССП по Новосибирской области стал директором в УК «Плющихинский», — пишет Бурмистров. — Эта компания обслуживает дома, построенные ГК «Дискус», чьи юрлица — в числе крупнейших должников. Я задал вопрос правоохранительным органам: «Есть ли конфликт интересов?» Если иск — реакция на обращение в правоохранительные органы, это опасный прецедент. Я, несмотря на оказываемое давление, продолжаю исполнять свои депутатские обязанности, как того требуют мои избиратели, добиваться увеличения доходной части бюджета и задавать должностным лицам острые вопросы. Конкретных имен, фамилий или идентифицирующих юридических лиц признаков (ИНН, ОГРН) я в своем выступлении не называл. Вопросы задавались к качеству работы органов власти, в том числе службы судебных приставов, однако иск был подан гражданином, который в организации уже не работает и активно свою позицию в СМИ не защищает.

Реакция на выступление Бурмистрова последовала уже на следующей сессии, куда, как уже сообщалось, впервые за длительное время прибыл сам собственник «Дискуса» депутат Алексей Джулай , попытавшийся инициировать обсуждение ситуации с долгами. На выступление также среагировал председатель горсовета Дмитрий Асанцев, заявивший о. Конкретизировать, правда, факты, о которых идет речь в письме приставов, Асанцев не стал.

После публикации материала редакция смогла ознакомиться с иском Лебединского к Александру Бурмистрову. Истец в своем заявлении требует признать сведения, озвученные Бурмистровым на сессии, недостоверными, обязать сделать их опровержение, взыскать расходы по уплате госпошлины и истребовать сведения о регистрационном учете в отношении ответчика в Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области.

— Ответчик, используя все возможные механизмы «обхода» ответственности, создает явное негативное мнение в отношении Истца, — говорится в тексте искового заявления. — Так, Ответчик пытается ссылаться на СМИ (однако добавляет свои суждения, делая контекст прозрачным с точки зрения намека на преступную деятельность Истца), вкладывает в речь ряд высказываний с якобы оценочным контекстом, но уделяет длительное внимание проблеме взаимоотношений Истца с бывшим работодателем – ФССП России. Ответчик обладает статусом депутата, то есть имеет полномочия по проверке информации по направлению депутатских запросов. Более того, Ответчик, обладая публичным статусом, своей позицией формирует у большого круга лиц позицию относительно недобросовестности и преступной деятельности Истца.

Напомним, что, по информации мэрии Новосибирска, список должников по аренде земли возглавляет ООО «Дискус-строй», долг которого превышает 100 млн рублей. Остальные должники данной «весовой категории» в настоящее время признаны банкротами. В следующей «весовой категории» с задолженностью свыше 50 млн рублей из 7 компаний «живой» остается только одна — ООО «Дискус плюс». Как уже сообщалось, ситуация с долгами «Дискуса» могла послужить поводом для следственных действий, которые сотрудники правоохранительных органов проводили по месту работу начальника департамента земельных и имущественных отношении мэрии Новосибирска Георгия Жигульского в конце 2021 года.

Общая сумма задолженности всех застройщиков по аренде в Новосибирске составляет 1,8 млрд, подлежащих взысканию. В будущем году мэрия намерена взыскать 600 млн, а в предстоящий трехлетний период — все остальное.

Также стоит отметить, что в конце декабря арбитражный суд принял решение по иску ООО «Дискус-Строй» к мэрии Новосибирска и обязал муниципалитет возместить компании расходы на строительство дороги на ЖК «Плющихинский». Застройщик в материалах дела отмечал, что готов на взаимозачеты по долгам за аренду земли.