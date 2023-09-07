Новосибирцы против строительства высотной гостиницы во дворе дома

— В 2018-2019 году во дворе нашего дома между Кошурникова 22\6 и Федосеева, 2 (Недалеко от ТРЦ «Сибирский молл». — Ред.) вырыли котлован и законсервировали. Судя по паспорту проекта, первоначально на площадке планировалось простроить учебный центр высотой 5 этажей. Однако, по предписанию суда стройка была заморожена, так как объект планировали возвести слишком близко к жилому дому, — рассказала Infopro54 жительница дома Елена Р.

На днях на котловане возобновились работы. Техника ломает асфальт, роет траншеи. При этом никакого паспорта объекта на ограждении площадки нет, и жители не могут понять, что происходит.

— Вначале нам сказали, что идет подготовка к прокладке трубопровода. Потом в подъезде появилось уведомление о проведении собрания жильцов, где сказано, что на площадке планируют возвести гостиницу в 12 этажей, плюс технический этаж, — говорит собеседница редакции. — На сайте мэрии мы не нашли выданного разрешения на строительство в данной локации. На учет в инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области этот объект тоже не встал.

В уведомлении жителям сообщают, что руководство ТСЖ направило обращение в мэрию города о недопустимости строительства многоэтажного здания высотой более 5 этажей. Сами жители вообще против появления этого объекта

— Это здание будет построено в 3-4 метрах от нашего дома, что затруднит проезд не только частных машин, но и пожарной техники, — пояснила Елена Р.

Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в мэрию Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что на площадке, занятой заводом «Синар», в перспективе разрешили строить жилые дома до 30 этажей.