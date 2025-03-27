Новосибирцы распробовали электронное урегулирование убытков по ОСАГО

Электронное урегулирование убытков по ОСАГО предоставляет водителям возможность подавать документы для получения страховой выплаты после ДТП без посещения офиса страховой компании.

Процесс приема электронных заявлений начался в июле 2023 года, после внесения изменений в Закон об ОСАГО и соответствующих нормативных актов Банка России. На начальном этапе электронное урегулирование убытков стало обязательным для страховых компаний только при получении заявления от клиента через портал «Госуслуги» и только в случае оформления Европротокола.

Однако с 1 января 2025 года появилась возможность урегулировать убытки по ОСАГО через мобильное приложение или сайт страховой компании. Через эти каналы можно обратиться не только по Европротоколу, но и в случае, когда для оформления ДТП привлекались сотрудники полиции, то есть по всем видам ущерба без ограничений. Согласно статистике, дистанционное урегулирование убытков по ОСАГО наиболее востребовано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. У большинства страховщиков в топ также входит Новосибирская область.

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что в январе и феврале 2025 года страховщики получили 9,5 тысяч заявлений на электронное урегулирование убытков по ОСАГО.

— Переход на электронное урегулирование убытков по ОСАГО – это одно из ключевых направлений цифровизации страхового рынка в России. Электронное взаимодействие между страховщиком и клиентом повышает эффективность работы страховых компаний, — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

Количество заявлений на электронное урегулирование убытков составляет около 7% от общего числа заявлений по ОСАГО. Среди клиентов, обратившихся за помощью, 60% — мужчины в возрасте 40 лет со стажем вождения 21 год.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область лидирует по числу фотофиксаций ДТП в России. Второе и третье место занимают Приморский и Хабаровский края.