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Новосибирская область лидирует по числу фотофиксаций ДТП в России

  • 22/03/2025, 18:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирская область лидирует по числу фотофиксаций ДТП на тысячу полисов ОСАГО
Второе и третье место занимают Приморский и Хабаровский края

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) представил информацию о том, как часто в различных регионах России применяется фотофиксация дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Эта процедура осуществляется в рамках электронного европротокола, который позволяет оформить ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бланков от руки.

В топ-10 регионов по количеству фотофиксаций ДТП вошли:

  • Новосибирская область – 29,02 случаев на 1000 полисов ОСАГО
  • Приморский край – 25,79
  • Хабаровский край – 22,44
  • Ульяновская область – 16,5
  • Липецкая область – 12,35
  • Чувашская Республика – 12,35
  • Челябинская область – 11,65
  • Омская область – 9,55
  • Республика Башкортостан – 9,43
  • Республика Тыва – 8,32

В ноябре-декабре 2024 года рабочая группа НФ «Защита прав автомобилистов» провела социологическое исследование, которое показало, что 63% водителей предпочитают оформлять ДТП через электронный протокол.

— Процедура оформления ДТП с помощью европротокола пользуется популярностью автовладельцев, так как она экономит время и нервы. А при условии наличия фотофиксации и отсутствия разногласий между участниками ДТП, лимит выплаты при оформлении ДТП по европротоколу увеличивается до 400 тыс. рублей, — прокомментировал президент РСА Евгений Уфимцев.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по рискам мошенничества в ОСАГО. Средняя выплата по автогражданке в городе — более 142 тысяч рублей.

Источник фото: Freepik / Автор — aleksandarlittlewolf

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Рубрики : Страхование

Регионы: Новосибирская область

Теги : ОСАГО авто


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