Новосибирская область лидирует по числу фотофиксаций ДТП в России

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) представил информацию о том, как часто в различных регионах России применяется фотофиксация дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Эта процедура осуществляется в рамках электронного европротокола, который позволяет оформить ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бланков от руки.
В топ-10 регионов по количеству фотофиксаций ДТП вошли:
В ноябре-декабре 2024 года рабочая группа НФ «Защита прав автомобилистов» провела социологическое исследование, которое показало, что 63% водителей предпочитают оформлять ДТП через электронный протокол.
— Процедура оформления ДТП с помощью европротокола пользуется популярностью автовладельцев, так как она экономит время и нервы. А при условии наличия фотофиксации и отсутствия разногласий между участниками ДТП, лимит выплаты при оформлении ДТП по европротоколу увеличивается до 400 тыс. рублей, — прокомментировал президент РСА Евгений Уфимцев.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по рискам мошенничества в ОСАГО. Средняя выплата по автогражданке в городе — более 142 тысяч рублей.
Источник фото: Freepik / Автор — aleksandarlittlewolf
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