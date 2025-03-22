Новосибирская область лидирует по числу фотофиксаций ДТП в России

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) представил информацию о том, как часто в различных регионах России применяется фотофиксация дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Эта процедура осуществляется в рамках электронного европротокола, который позволяет оформить ДТП без вызова сотрудников полиции и заполнения бланков от руки.

В топ-10 регионов по количеству фотофиксаций ДТП вошли:

Новосибирская область – 29,02 случаев на 1000 полисов ОСАГО

Приморский край – 25,79

Хабаровский край – 22,44

Ульяновская область – 16,5

Липецкая область – 12,35

Чувашская Республика – 12,35

Челябинская область – 11,65

Омская область – 9,55

Республика Башкортостан – 9,43

Республика Тыва – 8,32

В ноябре-декабре 2024 года рабочая группа НФ «Защита прав автомобилистов» провела социологическое исследование, которое показало, что 63% водителей предпочитают оформлять ДТП через электронный протокол.

— Процедура оформления ДТП с помощью европротокола пользуется популярностью автовладельцев, так как она экономит время и нервы. А при условии наличия фотофиксации и отсутствия разногласий между участниками ДТП, лимит выплаты при оформлении ДТП по европротоколу увеличивается до 400 тыс. рублей, — прокомментировал президент РСА Евгений Уфимцев.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по рискам мошенничества в ОСАГО. Средняя выплата по автогражданке в городе — более 142 тысяч рублей.