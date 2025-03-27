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Из бухгалтерии больницы под Новосибирском украли 2 миллиона рублей

  • 27/03/2025, 10:30
Автор: Артем Рязанов
Из бухгалтерии больницы под Новосибирском украли 2 миллиона рублей
Возбуждено уголовное дело

В Каргатской центральной районной больнице Новосибирской области из бухгалтерии пропало два миллиона рублей. Их похитило «неустановленное лицо». Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области со ссылкой на следственный отдел межмуниципального отдела МВД России «Каргатский».

По мнению следствия, неизвестный, имея доступ к кассе с наличными деньгами, оформлял поддельные расходные кассовые чеки на сотрудников больницы и, использовал их, похищал средства учреждения.

Следователи, используя результаты криминологических экспертиз, выясняют, какие сотрудники больницы могут быть связаны с хищениями. По данному факту возбуждено уголовное дело.

— Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Каргатского района, —  говорится в сообщении прокуратура Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что похитившая полмиллиона рублей риелтор получила условный срок в Новосибирске. В ходе расследования дела предприниматель возместила потерпевшим ущерб.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : прокуратура бухгалтерия больница


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