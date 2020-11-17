Новосибирцы «распробовали» ноябрьские распродажи

Китайская традиция устраивать распродажи в День холостяка, 11 ноября, с каждым годом набирает обороты и в России. В минувшие распродажи средний чек новосибирцев в интернет-магазинах Китая составил 1535 рублей, сообщили в пресс-службе ЮKassa (прежнее название – Яндекс.Касса).

— Топ-5 городов-миллионников по этому показателю возглавил Омск, в котором покупатели тратили в среднем по 1992 рубля. Второе место заняла Казань (1978 рублей), третье — Уфа (1844 рубля), четвертое — Москва (1821 рубль), а замкнул список Челябинск (1800 рублей), уточнили в пресс-службе.

При этом, с 11 по 13 ноября на китайских онлайн-площадках, которые принимают оплату через ЮKassa, россияне потратили в 11 раз больше, чем за три обычных дня октября. Количество платежей на минувших распродажах выросло в 7 раз по сравнению с октябрьскими днями. Относительно ноябрьских распродаж прошлого года в этом году средний чек увеличился на 31%, оборот — на 32%, при этом число платежей почти не изменилось.

Аналитики Сбера отмечают такой же тренд.

— 11 ноября количество покупок, которые оплатили клиенты Сбера на AliExpress, выросло в 12,3 раза по сравнению с любым днем в начале сентября. Но это меньше, чем 11 ноября 2019 года — тогда этот показатель увеличился более чем в 14 раз. По данным Сбера, в период ноябрьских распродаж 2020 года в Новосибирской области число покупателей выросло в 9 раз. Если смотреть по другим регионам, то сильнее всего этот показатель увеличился в Удмуртии (в 10,2 раза), Марий Эл и Чувашии (в 9,6 раза в обоих регионах), Бурятии и Кировской области (в 9,5 раза в обоих регионах), — констатировали эксперты.

В целом интерес клиентов Сбера к покупкам на AliExpress этой осенью ниже, чем прошлогодней. Число пользователей, которые с помощью Сбера оплатили покупки на этой платформе, с начала сентября 2020 года было на 5% меньше, чем годом раньше. Возможно, это связано со снижением порога для беспошлинного ввоза товаров с 500 до 200 евро, которое произошло в начале 2020 года.

По данным ЮKassa, в предыдущие годы китайские распродажи тоже вызывали повышенный интерес у россиян, и в 2019 году был рекорд по росту трат пользователей — в 38 раз по сравнению с обычными днями. Показатели 2020 года меньше — аналитики ЮKassa объясняют это изменениями в поведении покупателей. Режим самоизоляции приучил россиян к интернет-шопингу, и часть товаров они уже купили в онлайне в течение года. Тем более что в этом году крупные онлайн-площадки уже проводили распродажи, чтобы привлечь больше покупателей.

Во время ноябрьских распродаж средний чек новосибирцев в российских интернет-магазинах составил 5004 рубля. Годом раньше этот показатель был заметно меньше — 3351 рубль. В 2020 году первое место в топ-3 городов-миллионников по среднему чеку досталось Ростову-на-Дону (5692 рубля), второе — Челябинску (5245 рублей), третье — Красноярску (5123 рубля).

Эксперты отмечают, что российские интернет-магазины не первый год экспериментируют с китайской моделью распродаж, но их результаты пока скромнее, чем у продавцов из Китая.

— В период прошедших распродаж средний чек пользователей на российских площадках составил 4770 рублей — на 20% больше, чем в обычные дни октября. При этом оборот платежей вырос на 32%, а их количество — на 10%. Однако популярность российских интернет-магазинов из года в год тоже увеличивается: во время ноябрьских распродаж этого года оборот и число платежей у них выросли в 5,1 и 4 раза соответственно по сравнению с таким же периодом годом раньше, — говорят эксперты.

Фото: pixabay.com, автор- Preis_King