Пациентов с коронавирусом будут выписывать после одного отрицательного теста

— Вчера вступили в силу новые изменения в санитарные правила – пациенты выписываются с выздоровлением для занятий трудовой деятельностью после получения одного отрицательного результата амбулаторного исследования. Еще одно важное изменение касается выписки лиц, которые были в контакте с больными коронавирусом и у которых не проявились клинические симптомы – через 14 дней они могут приступать к работе или учебе без проведения лабораторного исследования на коронавирус, – цитирует министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова пресс-служба регионального правительства.

Министр также обратил внимание, что согласно данному постановлению срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления теста в лабораторию. Охват тестированием должен быть – не менее 200 исследований на 100 тысяч населения в сутки. В Новосибирской области этот показатель превышает установленный, в среднем в сутки проводится около 7 000 тестов (более 250 на 100 000 населения).

Константин Хальзов сообщил, что на этой неделе ожидаются первые поставки лекарственных препаратов для амбулаторных больных.

— Как только лекарства поступят – они сразу будут распределяться между первичным звеном – пациенты, которые лечатся амбулаторно, будут ими обеспечены. Выдача будет осуществляться непосредственно на дому – этот процесс будет проводиться под контролем регионального минздрава, — заверил он.

По данным оперативного штаба на утро 17 ноября в регионе выявлено 20 354 случая COVID-19. 16 515 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в Новосибирской области сделано 839 680 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 422 жителя региона, 61 819 человек сняты с меднаблюдения.

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